Украина ускорила восстановление экономики: в НБУ объяснили, чего ждать дальше

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в ІІІ квартале 2025 года вырос 2,1% в годовом измерении, что подтверждает прогнозы Национального банка Украины по ускорению темпов восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 0,8% (с учетом сезонных колебаний) согласно данным Государственной службы статистики.

Основными движками такого обновления стали мощный фискальный импульс, обеспеченный расширением бюджетных расходов, а также значительное улучшение ситуации в энергетическом секторе по сравнению с прошлым годом.

Потребление и инвестиции

Восстановление экономики было поддержано устойчивым внутренним спросом. Потребление сектора государственного управления выросло на 12,2% в годовом исчислении, обеспечив наибольший вклад в рост ВВП — 4,1 процентного пункта (в. п.), что стало возможным благодаря существенной международной финансовой помощи.

Конечные расходы домохозяйств также продолжали увеличиваться (на 6,7% год к году), прибавив 3,9 в. п. к динамике ВВП.

Кроме того, возобновился рост инвестиций: валовое накопление основного капитала увеличилось на 11,5% в годовом исчислении (взнос 2,2 п. п.).

Инвестиционная активность была заметна в строительстве, переработке сельскохозяйственной продукции и проектах оборонного сектора, чему способствовали одни из самых высоких капитальных расходов бюджета с начала полномасштабного вторжения.

Рост импорта

По данным НБУ, объемы экспорта в дальнейшем сокращались из-за низких запасов сельскохозяйственной продукции и слабого спроса на продукцию горно-металлургического комплекса, а также с учетом новых условий торговли с ЕС.

В то же время, рост импорта товаров и услуг ускорился на фоне наращивания закупок машиностроительной и металлургической продукции для повышения обороноспособности и восстановления инфраструктуры. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в смену ВВП вырос до 8,9 в. п.

Неравномерные результаты по отраслям

Экономические результаты были неоднородны. Расширение бюджетных расходов стимулировало секторы государственного управления и обороны, где валовая добавленная стоимость (ВДС) выросла на 15,1% год к году.

Улучшение в энергетике (ВДС +6,7% в годовом исчислении) поддержало другие отрасли, в частности, обрабатывающую промышленность (+1,7% год к году).

Благодаря устойчивому внутреннему спросу и государственной поддержке существенно ускорился рост объемов строительных работ (до 31,5% по сравнению с прошлым годом).

Тем не менее, сельское хозяйство продолжило сокращаться (-12,3% год к году), хотя и медленнее, из-за переноса части жатвы. Также продолжалось падение в транспортной отрасли (-9,3% по сравнению с прошлым годом) из-за уменьшения объемов экспортных перевозок.

Чего ждать дальше?

Учитывая результаты предыдущих кварталов, НБУ ожидает, что по итогам 2025 года рост реального ВВП будет близок к октябрьскому прогнозу (1,9%).

В последующие годы прогнозируется умеренное ускорение экономического роста (до 2–3%) за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонного комплекса.

Напомним, в ноябре 2025 года произошло значительное ускорение роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, достигнув 5,3%. Это значительно выше показателя в 2,3%, зафиксированного в октябре.