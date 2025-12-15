Україна прискорила відновлення економіки: в НБУ пояснили, чого очікувати далі

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у ІІІ кварталі 2025 року зріс на 2,1% у річному вимірі, що підтверджує прогнози Національного банку України (НБУ) щодо прискорення темпів відновлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Порівняно з попереднім кварталом, зростання становило 0,8% (з урахуванням сезонних коливань), згідно з даними Державної служби статистики.

Основними рушіями такого відновлення стали потужний фіскальний імпульс, забезпечений розширенням бюджетних видатків, а також значне поліпшення ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком.

Споживання та Інвестиції

Відновлення економіки було підтримано стійким внутрішнім попитом. Споживання сектору державного управління зросло на 12,2% у річному вимірі, забезпечивши найбільший внесок у зростання ВВП — 4,1 відсоткового пункту (в. п.), що стало можливим завдяки суттєвій міжнародній фінансовій допомозі.

Кінцеві витрати домогосподарств також продовжували збільшуватися (на 6,7% рік до року), додавши 3,9 в. п. до динаміки ВВП.

Крім того, відновилося зростання інвестицій: валове нагромадження основного капіталу збільшилося на 11,5% у річному вимірі (внесок 2,2 в. п.).

Інвестиційна активність була помітна у будівництві, переробці сільськогосподарської продукції та проєктах оборонного сектору, чому сприяли одні з найвищих капітальних видатків бюджету з початку повномасштабного вторгнення.

Зростання імпорту

За даними НБУ, обсяги експорту надалі скорочувалися через низькі запаси сільськогосподарської продукції та слабкий попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, а також з огляду на нові умови торгівлі з ЄС.

Водночас зростання імпорту товарів та послуг пришвидшилося на тлі нарощування закупівель машинобудівної та металургійної продукції для підвищення обороноздатності та відновлення інфраструктури. У результаті від’ємний внесок чистого експорту у зміну ВВП зріс до 8,9 в. п.

Нерівномірні результати за галузями

Економічні результати були неоднорідними. Розширення бюджетних видатків стимулювало сектори державного управління та оборони, де валова додана вартість (ВДВ) зросла на 15,1% рік до року.

Поліпшення в енергетиці (ВДВ +6,7% у річному вимірі) підтримало інші галузі, зокрема, обробну промисловість (+1,7% рік до року).

Завдяки стійкому внутрішньому попиту та державній підтримці, суттєво прискорилося зростання обсягів будівельних робіт (до 31,5% порівняно з минулим роком).

Проте, сільське господарство продовжило скорочуватися (-12,3% рік до року), хоча й повільніше, через перенесення частини жнив. Також тривало падіння у транспортній галузі (-9,3% порівняно з минулим роком) через зменшення обсягів експортних перевезень.

Чого очікувати далі?

Ураховуючи результати попередніх кварталів, НБУ очікує, що за підсумками 2025 року зростання реального ВВП буде близьким до жовтневого прогнозу (1,9%).

У наступні роки прогнозується помірне пришвидшення економічного зростання (до 2–3%) за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року відбулося значне прискорення зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, досягнувши 5,3%. Це значно вище за показник у 2,3%, зафіксований у жовтні.