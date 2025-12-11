ВВП України зріс до 5,3% у листопаді, попри обстріли енергетики – Мінекономіки

У листопаді 2025 року відбулося значне прискорення зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, досягнувши 5,3%. Це значно вище за показник у 2,3%, зафіксований у жовтні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

За даними відомства, основними драйверами прискорення стали сільське господарство, внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість.

Загалом за підсумками третього кварталу 2025 року зростання ВВП, за даними Держстату, становило 2,1%, а за перші дев'ять місяців поточного року — 1,3%.

Адаптація бізнесу

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що українська економіка продовжує зростати, незважаючи на перебої з енергопостачанням, спричинені масованими атаками на критичну інфраструктуру. Він підкреслив, що бізнес надалі успішно адаптується до складних умов.

До того, Україна демонструє більш динамічне зростання, ніж країна-агресорка, яка має показник у 1,6% реального ВВП у жовтні, в той час, як Україна у жовтні показала зростання у 2,3% і 5,3% у листопаді.

Структурні зміни

Основними чинниками, які підтримують швидке відновлення та зростання, є реалізація програм з відновлення та розвитку бізнесу, що фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

Зазначається, що вагомий внесок робить бюджетне фінансування капітальної реконструкції пошкодженої критичної інфраструктури, програм будівництва житла (зокрема, "єВідновлення" та "єОселя") та закупівля вітчизняної продукції сектору оборонно-промислового комплексу.

Крім того, спостерігаються структурні зміни у виробництві, які демонструють збільшення видів діяльності із високою доданою вартістю, що позитивно впливає на економіку. Зокрема, частка машинобудування у структурі реалізації промисловості зросла до 9% проти 5,7% у 2021 році.

Промислові підприємства збільшують завантаженість потужностей у фармацевтиці, харчовій, текстильній та деревообробній галузях.

Нагадаємо, у серпні 2025 року економіка України продемонструвала зростання на 8% у річному вимірі. Головним фактором стало відновлення сільського господарства, де завдяки пізнішому збору врожаю показники піднялися на 37%.