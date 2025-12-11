НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: що буде з інфляцією

11 грудня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5% на тлі збереження ризиків, пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що регулятор підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови, щоб зберегти стійкість валютного ринку і привабливість заощаджень у гривні та забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Причини рішення

НБУ нагадує, що інфляція знижується вже шостий місяць поспіль.

"Ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство знижуватиметься, проте помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння", - наголошують в регуляторі.

У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби – ужити додаткових заходів.

Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу, який передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року.

Центр економічної стратегії опублікував інфографіку з прогнозною траєкторією ключової ставки.

Джерела: НБУ, Держстат, розрахунки ЦЕС (прогнозна траєкторія облікової ставки з липневого інфляційного звіту).

Зауважимо, у жовтні регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.

Більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів очікували, що НБУ залишить облікову ставку без змін – на рівні 15,5% річних.

Респонденти відзначають, що збереження проінфляційних ризиків та невизначеність у питаннях зовнішнього фінансування обмежують можливості для пом’якшення монетарної політики найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що члени правління НБУ бачать певний простір для зниження облікової ставки до 12,5% - 13,5% лише наприкінці наступного року.

Більшість членів КМП схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

