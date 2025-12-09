Запланована подія 2

Шостий місяць уповільнення: інфляція у листопаді зросла лише на 0,4%

Інфляція уповільнюється шостий місяць поспіль / Freepik

У листопаді 2025 року інфляція в Україні сповільнилася шостий місяць поспіль. Споживчі ціни зросли лише на 0,4% порівняно з жовтнем, а річний показник склав 9,3%. Найбільше подорожчали яйця та овочі, тоді як одяг і взуття подешевшали. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

Базова інфляція в листопаді  порівняно із жовтнем становила 0,3%, із листопадом 2024 року – 9,3%.

У листопаді на споживчому ринку продукти харчування та безалкогольні напої в середньому подорожчали на 0,8%. Найбільше - на 12,6%  зросла ціна на яйця. Також подорожчали овочі, сало, продукти з переробки зернових, риба та рибні продукти, соняшникова олія, макаронні вироби, кисломолочна продукція, сири, хліб, яловичина, молоко та масло, із приростом від 0,8% до 4,6%. Водночас дешевшими стали фрукти, свинина, цукор, м’ясо птиці та рис, із падінням цін від 0,9% до 3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття стали дешевшими в середньому на 2,3%, при цьому взуття подешевшало на 2,9%, а одяг – на 1,9%. Натомість ціни на транспорт зросли на 0,5%, що здебільшого зумовлено подорожчанням проїзду у залізничному (1,6%) та автодорожньому пасажирському (0,6%) транспорті, а також палива та мастил на 0,5%.

Нагадаємо, інфляція в Україні продовжує сповільнюватися, демонструючи тенденцію, яка почалася ще в червні. Це означає, що ціни не знижуються, але їхнє зростання відбувається значно повільніше, ніж раніше. За прогнозами Нацбанку, інфляція наприкінці поточного року становитиме нижче 10%, а у наступному році – менше 7%

Автор:
Ольга Опенько