Захист доріг Херсонщини: уряд виділив 96 млн грн на антидронові сітки

Кабмін виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на Херсонщині

Кабмін виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонської області. Ці заходи спрямовані на посилення обороноздатності регіону, забезпечення швидкої евакуації населення та підтримку життєдіяльності громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Кошти підуть на захист доріг, якими щодня користуються цивільні особи, військові підрозділи та служби екстреного реагування.

Антидронові сітки, встановлені уздовж проїжджої частини, призначені для нейтралізації дронових атак та гарантування безпечного перевезення гуманітарних вантажів.

На сьогодні спільними зусиллями Херсонської обласної військової адміністрації та Міністерства оборони вже встановлено 190 км антидронових сіток. Роботи з облаштування захисних споруд тривають. Паралельно уряд опрацьовує рішення щодо виділення дотації на капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття в області.

Довідково

Антидронові сітки — це захисні конструкції з міцних матеріалів (мотузка, металевий дріт), призначені для перехоплення FPV-дронів та скидів, що запобігають їх проникненню до цілі. Вони створюють фізичний бар'єр над військовою технікою, позиціями, дорогами та бліндажами.

Дрони заплутуються в сітці, не досягаючи мети або не вибухаючи. Монтуються у кілька шарів для підвищення ефективності. Натягуються над прифронтовими дорогами для безпечної евакуації та логістики.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині завершили будівництво антидронового покриття вздовж 42 км важливого логістичного маршруту. Роботи на цій ділянці виконані на 100%.

Тетяна Ковальчук