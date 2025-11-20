- Категорія
Антидронові набої від українських виробників переходять у серійне виробництво
Україна розширює виробництво антидронових набоїв. Міноборони кодифікувало продукцію одразу кількох вітчизняних виробників, що відкриває шлях до серійного випуску.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра Міноборони Дениса Шмигаля.
Серійний випуск антидронових набоїв
Зазначається, що антидронові набої дозволять українським військовим ефективніше протидіяти ворожим FPV‑дронам і "мавікам".
Вони оснащені спеціальною бойовою частиною, яка суттєво підвищує ймовірність ураження російського дрона. При цьому для їх використання не потрібне окреме озброєння — такі набої підходять для звичайної штатної зброї.
"Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.