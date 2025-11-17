Виробник дронів: ЄС лише доходить до FPV-дронів, тоді як Україна тестує технології на фронті

У країнах ЄС лише починають активно інвестувати в розвиток FPV-дронів, тому тамтешні розробки хоч і відзначаються високою якістю, але залишаються надто дорогими. Натомість Україна виробляє значно доступніші безпілотники і одразу випробовує їх у реальних бойових умовах, що пришвидшує розвиток технологій.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів засновник компанії Overland Defense Олексій Руднєв.

"В Європі лише доходять до FPV-дронів. Вони роблять якісні й красиві корпуси, але дуже дорогі. Наприклад, FPV за $2000 — це занадто дорого. Вони також намагаються інтегрувати машинне навчання, але я поки не бачу практичних результатів", — каже засновник Overland Defense.

Він додає, що на відміну від цього, українські розробки проходять випробування безпосередньо на полі бою, що пришвидшує розвиток технологій.

Руднєв підтвердив, що інтерес до українських НРК за кордоном уже є, однак обсяги потенційних поставок будуть невеликими: там працює модель закупівель "три для армії, один — на склад".

Українські розробники наземних дронів вже ведуть переговори з партнерами з різних країни Європи Чехії, проте Руднєв пояснює, що масового експорту за кордон поки не буде.

"Найближчі ринки — Чехія, Латвія, Естонія, Фінляндія. Ми вже їздили на виставки й спілкувалися з партнерами. Коли відкриють експорт, будемо працювати предметно. Але там не йдеться про велике постачання" — підкреслює Олексій Руднєв.

