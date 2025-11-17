Запланована подія 2

Производитель дронов: ЕС только доходит до FPV-дронов, тогда как Украина тестирует технологии на фронте

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Европейцы не все дроны отправляются в армию. Фото: Freepik

В странах ЕС только начинают активно инвестировать в развитие FPV-дронов, поэтому тамошние разработки хоть и отличаются высоким качеством, но остаются слишком дорогими. Украина производит более доступные беспилотники и сразу испытывает их в реальных боевых условиях, что ускоряет развитие технологий.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель компании Overland Defense Алексей Руднев.

"В Европе только доходят до FPV-дронов. Они производят качественные и красивые корпуса, но очень дорогие. Например, FPV за $2000 – это слишком дорого. Они тоже пытаются интегрировать машинное обучение, но я пока не вижу практических результатов" — говорит основатель Overland Defense.

Он добавляет, что в отличие от этого, украинские разработки проходят испытания непосредственно на поле боя, что ускоряет развитие технологий.

Руднев подтвердил, что интерес к украинским НРК за рубежом уже есть, однако объемы потенциальных поставок будут невелики: там работает модель закупок "три для армии, одна — на склад".

Украинские разработчики наземных дронов уже ведут переговоры с партнерами из разных стран Европы Чехии, однако Руднев объясняет, что массового экспорта за границу пока не будет.

"Ближайшие рынки  Чехия, Латвия, Эстония, Финляндия. Мы уже ездили на выставки и общались с партнерами. Когда откроют экспорт, будем работать предметно. Но там речь не идет о больших поставках"  подчеркивает Алексей Руднев.

Полную версию интервью с основателем компании Overland Defense Алексеем Рудневым о развитии украинских наземных роботизированных комплексов читайте по ссылке .

Автор:
Алик Сахно