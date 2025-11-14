Украинские дроны, которые хотят "срочно уничтожить" россияне. Основатель Overland Defense — о производстве НРК, потребностях фронта и будущем отечественной оборонки

Компанию Overland Defense в 2023 году основал киевский предприниматель Алексей Руднев. Ее ключевой продукт — наземный роботизированный комплекс "Танчик", гусеничная платформа, разработанная для выполнения логистических задач в боевых условиях. "Танчик" может работать автономно благодаря встроенной системе искусственного интеллекта или под управлением оператора на расстоянии.

Комплекс предназначен для транспортировки грузов на короткие дистанции в зонах повышенного риска, в том числе под обстрелами. Он отличается высокой проходимостью, работает на электротяге, оборудован телеметрией, системами видеонаблюдения и поддерживает цифровую связь и Starlink.

Компания не раскрывает своих финансовых показателей. Исходя из цифр, которые она предоставила производство ежемесячно до 40 единиц НРК стоимостью от 50 до 450 тысяч гривен, годовой доход может составлять от 24 до 216 млн грн в год.

О преимуществах "Танчика", потребностях украинских военных и перспективах производства НРК в Украине в интервью Delo.ua рассказал CEO Overland Defense Алексей Руднев.

На этот год планируется изготовить около 25 тыс. наземных НРК. Какова реальная у них потребность на фронте?

— В начале года на ставке Генштаба озвучивали план в 25 тысяч НРК, но в этом году реально изготовили около 5–6 тысяч, и это совсем не плохо. Если бы выпустили такое количество, склады просто захлебнулись бы. Многие машины нуждаются в доработке, интеграции со Starlink и обучении персонала. Фактическая потребность фронта – именно около 25 тыс. НРК, но армия и производители пока не способны "переварить" такие объемы без развития инфраструктуры и подготовки кадров.

Кого вы считаете конкурентами на этом рынке?

— На этом рынке примерно 12 крупных игроков: где-то 7–8 на колесах и 4–5 гусеничных. Все, кто создает НРК, скорее партнеры: мы обмениваемся опытом и технологиями, вместе решаем общие проблемы. Потребность в разы больше возможностей производства, поэтому сейчас не до конкуренции. В пораженных участках логистика должна выполняться НРК — это очевидно. Они позволяют доставлять боеприпасы, еду, эвакуировать пострадавших там, где пикап не доедет. Есть много примеров: 91-я бригада использовала наши НРК для подвоза, эвакуации, это значительно повышало живучесть позиций даже на несколько недель.

Как возникла идея создания компании и на какие трудности сталкиваться?

- В 2023 году вместе с шеф-инженером мы начали этот проект. Сложнее всего было создать рабочий продукт. Для этого требуется много опыта инженера-конструктора, электроника – и в результате разработка длилась полтора года с документацией для кодификации. Мы получили код НАТО и затем прошли испытания на полигонах. Это тоже было непросто: много документов и бюрократии для одного изделия. Первый наш НРК – гусеничный на электрических моторах. Сейчас наш фокус – логистика. Но уже в следующем году планируем производить модификации с турелями, чтобы НРК могли выполнять и боевые задания.

Как вы начинали бизнес, какие были инвестиции?

— У меня уже был бизнес с помещениями, складами, персоналом. НРК был больше хобби-проект, который вышел органично и оказался нужным ребятам на нуле. Мы общались с военными и поняли, что логистические НРК очень полезны – они курсируют как маршрутка, доставляют грузы, эвакуируют людей. Я финансировал проект собственными средствами. Что касается инвестиций, то трудно точно сказать, но от идеи до готового кодифицированного продукта, подготовленного к серийному производству, где-то от $50 до $100 тыс.

Сколько вы роботов сейчас производите?

- Около 40 единиц в месяц. В следующем году мы планируем сами по себе выйти на производство до 1000 единиц в год. Overland Defense — единственная компания на рынке, не работающая на инвесторские деньги. В настоящее время в Overland Defense работает 60 человек. У нас три цеха: цех сборки электроники, металлобрабатывающий и цех большой сборки и упаковки.

В чем ваше конкурентное преимущество?

— Мы почти круглые сутки дорабатывали электронику перед полигонами. Я постоянно езжу на фронт и вижу, как это работает. Мы учим ремонтные бригады армейских корпусов обслуживать технику на местах. Анализируем случаи выхода из строя, эвакуируем технику, разбираемся, вносим изменения в серию. Они дают очень конкретный устраивающий фидбек, а что нет.

Также, если у военных есть свой Starlink, мы безвозмездно устанавливаем и настраиваем его. Хотя некоторые поставщики берут за установку Starlink около 180 тыс. грн., причем эти расходы ложатся на бригады, а не покрываются госбюджетом.

А какова ориентировочная цена вашего НРК, сколько заказывают?

– Цена варьируется от 50 до 450 тысяч гривен в зависимости от комплектации. Если добавлять Starlink и цифровые камеры, цена составляет около 370–470 тыс. грн. В месяц производим около 35–40 штук.

Какова грузоподъемность вашего НРК?

— В тактико-технических характеристиках мы заявили 200 кг, но фактически часто нагружают 250–300 кг. Наш НРК комплектуется прицепом, который можно погрузить 300–400 кг, и на сам "Танчик" примерно 100 кг, в сумме выходит до полтонны.

Насколько живут наземные роботизированные комплексы?

– Минимальный срок – одна миссия на 20 км. Но есть экземпляры, которые уже проехали 200-300 км, выполняя логистические задачи.

Используете ли искусственный интеллект?

— Ведем переговоры с американской компанией, создавшей модули управления наземным транспортом с использованием машинного обучения. Я бы не назвал это полноценным искусственным интеллектом, это скорее обученная система, понимающая немного больше обычной.

То есть, она сможет двигаться без оператора?

- Да, в логистических миссиях. Боевые задачи пока не ставим, это перспектива в следующем году. Массовое применение таких систем возможно в лучшем случае в конце следующего года.

Почему так много проблем с внедрением и масштабированием?

— Во-первых, недостаточно специалистов в Вооруженных силах для обучения и обслуживания этой техники. Масштабирование от сотен до тысяч требует времени минимум полтора года. Во-вторых, многие НРК нужно дорабатывать под боевые условия, и на каждую единицу требуется сертификат на обучение.

Мы часто модифицируем технику под конкретные боевые задачи и обучаем подразделениям. Просим отправлять видео, затем инженеры просматривают их и адаптируют конструкцию. К примеру, едут кукурузные поля — мы смотрим, где застревает, что можно добавить, чтобы лучше проходил.

Вы упоминали о нехватке специалистов на фронте. Какие еще проблемы и как научить больше специалистов?

— Я за органическое развитие, как это было с дронами: рост закупок сопровождался появлением специалистов и созданием подразделений. Так же и с НРК: люди видят эффективность, сарафанное радио работает – подразделения заказывают то же самое и развивают свои возможности. Но нельзя всех одновременно научить — нужно время. Обучение операторов проще, чем подготовка техников. Операторы быстро учатся управлять НРК, хотя обслуживание, эксплуатация и настройка сложнее.

НРК сложнее или проще дрона в управлении?

— У Дрона много степеней свободы во всех плоскостях, его труднее пилотировать. НРК – джойстик вперед/обратно, круиз-контроль: их проще водить. Проблема в другом – техническое обслуживание. Нужны техники, которые понимают электронику, механику, подключение Starlink, Raspberry, MikroTik, VPN-туннели и т.д. Оператор может выполнять миссию, но если что-то сгорело или переполнено грузом, нужен техник, быстро исправивший проблему.

Сколько наземных дронов могут изготовить в следующем году и сколько их создали в прошлом году?

— Я считаю, что производители смогут минимум удвоить мощности — пессимистический сценарий вдвое, оптимистический — втрое. Итак, если сейчас около 6 тыс. НРК, то в следующем году их может стать от 12 до 18 тыс. В прошлом году изготовили примерно до тысячи единиц — многие из них появились благодаря фондам, волонтерам и прямым инициативам производителей, которые просто делали машины и передавали их в бригады.

Какова ситуация с НРК в России?

– У нас преимущество. У россиян есть НРК, но меньше, и по качеству они слабее. У них даже есть каталоги с надписями "срочно уничтожить" адресованный нашим дронам. Однако я уверен, что на следующий год они начнут массово закупать и развивать боевые НРК. Так же, как было с дронами: сначала мы имели преимущество, потом они догнали. Думаю, что через 2–3 года ситуация может сравниться.

Есть ли у Overland Defense интерес из-за границы?

– Да. Ближайшие рынки – Чехия, Латвия, Эстония, Финляндия. Мы уже ездили на выставки и общались с партнерами. Когда откроют экспорт, будем работать предметно. Но там речь не идет о больших поставках. В них часто действует модель покупки вооружения: "три для армии, один себе на склад".

А как там развивается разработка?

— В Европе только доходят до FPV-дронов. Они производят качественные и красивые корпуса, но очень дорогие. Например, FPV за $2000 – это слишком дорого. Они тоже пытаются интегрировать машинное обучение, но я пока не вижу практических результатов. В Украине все тестируется в реальных боевых условиях.

Вы говорили, что ведете диалог с Минобороны. В целом государство оказывает какую-то поддержку — материальную или логистическую?

— Например, сейчас есть контракты — это очень важно. Также можно получить гранты и это не сложно для тех, кто уже работает. Правительство предоставляет и промышленные объекты в аренду, при этом в защищенных зонах ПВО.

А на какие суммы можно получить гранты?

- От 2 до 8 млн гривен. Если речь идет о снарядах или интеграции машинного обучения, то может быть до 150 млн. Есть также кредитные программы — около 5% Министерства промышленной политики. Есть возможности для развития и привлечения ресурсов. Мы привлекли один грант, этого было достаточно. Кредиты пока не брали. У меня есть опыт финансового управления, поэтому только раз у нас был кассовый разрыв, а в целом справляемся собственными средствами.

Какова была сумма гранта и на что его потратили?

— Сумму назвать не могу, но этих средств хватило на изготовление пяти машин и закупку Starlink. Это очень помогло установить серийное производство.

Как работает государственная система поддержки?

— Заходишь на платформу Brave1, участвуешь в выставках, представляешь продукт. Потом тебя приглашают на полигоны. Далее можно получить грант – либо на разработку, либо на изготовление. Если ты новичок, лучше брать на разработку. Если есть наработка, можно получить финансирование для производства небольшой партии, например, пяти НРК, чтобы дать их подразделениям и получить отзывы. Если отзывы положительные, то переходишь к серийному контрактованию.

Достаточно ли комплектующих и запчастей и откуда они поставляются?

— Большинство поставляется из Китая, но не все. Металл — полностью отечественный, у нас большой цикл собственного производства. Электроника составляет около 20% веса НРК, и из этого примерно 70% импортное. Это не только Китай, но и Корея, Германия. Есть ограничения на приобретение китайской электроники. Они не продают нам напрямую некоторые элементы, например, антенны. Полетные контролеры приходится закупать через третьи страны.

А кто сегодня мировой лидер в сфере НРК и какое место занимает Украина?

— В мире пока не до конца понимают потребность в этом. Китай – первый по поставкам запчастей, но по производству, думаю, Украина сейчас на первом месте. На международных выставках мы видели лишь несколько образцов, тогда как в Украине около 50 разработчиков, из которых 15 уже создают качественные серийные продукты.

Какие у вас планы на ближайшие годы?

— В первую очередь, работаем над новыми продуктами. Разрабатываем гибридный наземный дрон на колесах с системой самосвала: он сможет подъехать, сбросить боекомплект или провизию и отправиться на новую миссию. Заканчиваем сборку прототипа электрического мотоцикла – он может иметь гражданское применение.

Также разрабатываем турель для 82-го миномета с автоматической подзарядкой. Это позволит использовать склады боеприпасов, которые сейчас неэффективны из-за малой дальности, и будет заменять расчет трех человек.