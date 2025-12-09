Шестой месяц замедления: инфляция в ноябре выросла всего на 0,4%

В ноябре 2025 инфляция в Украине замедлилась шестой месяц подряд. Потребительские цены выросли всего на 0,4% по сравнению с октябрем, а годовой показатель составил 9,3%. Больше всего подорожали яйца и овощи, в то время как одежда и обувь подешевели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 0,3%, с ноябрем 2024 года – 9,3%.

Фото: Госстат

В ноябре на потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 0,8%. Больше всего – на 12,6% выросла цена на яйца. Также подорожали овощи, сало, продукты по переработке зерновых, рыба и рыбные продукты, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочная продукция, сыры, хлеб, говядина, молоко и масло с приростом от 0,8 до 4,6%. В то же время дешевле стали фрукты, свинина, сахар, мясо птицы и рис, с падением цен от 0,9% до 3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь стали дешевле в среднем на 2,3%, при этом обувь подешевела на 2,9%, а одежда – на 1,9%. В то же время цены на транспорт выросли на 0,5%, что в основном обусловлено подорожанием проезда в железнодорожном (1,6%) и автодорожном пассажирском (0,6%) транспорте, а также топлива и смазочных масел на 0,5%.

Фото: Госстат

Напомним, инфляция в Украине продолжает замедляться, демонстрируя начавшуюся тенденцию еще в июне. Это означает, что цены не снижаются, но их рост происходит гораздо медленнее, чем раньше. По прогнозам Нацбанка, инфляция в конце текущего года составит ниже 10%, а в следующем – менее 7%