Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Шестой месяц замедления: инфляция в ноябре выросла всего на 0,4%

Инфляция
Инфляция замедляется шестой месяц подряд / Freepik

В ноябре 2025 инфляция в Украине замедлилась шестой месяц подряд. Потребительские цены выросли всего на 0,4% по сравнению с октябрем, а годовой показатель составил 9,3%. Больше всего подорожали яйца и овощи, в то время как одежда и обувь подешевели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 0,3%, с ноябрем 2024 года – 9,3%.

Фото 2 — Шестой месяц замедления: инфляция в ноябре выросла всего на 0,4%
Фото: Госстат

В ноябре на потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в среднем на 0,8%. Больше всего – на 12,6% выросла цена на яйца. Также подорожали овощи, сало, продукты по переработке зерновых, рыба и рыбные продукты, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочная продукция, сыры, хлеб, говядина, молоко и масло с приростом от 0,8 до 4,6%. В то же время дешевле стали фрукты, свинина, сахар, мясо птицы и рис, с падением цен от 0,9% до 3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь стали дешевле в среднем на 2,3%, при этом обувь подешевела на 2,9%, а одежда – на 1,9%. В то же время цены на транспорт выросли на 0,5%, что в основном обусловлено подорожанием проезда в железнодорожном (1,6%) и автодорожном пассажирском (0,6%) транспорте, а также топлива и смазочных масел на 0,5%.

Фото 3 — Шестой месяц замедления: инфляция в ноябре выросла всего на 0,4%
Фото: Госстат

Напомним, инфляция в Украине продолжает замедляться, демонстрируя начавшуюся тенденцию еще в июне. Это означает, что цены не снижаются, но их рост происходит гораздо медленнее, чем раньше. По прогнозам Нацбанка, инфляция в конце текущего года составит ниже 10%, а в следующем – менее 7%

Автор:
Ольга Опенько