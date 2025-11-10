Инфляция в Украине замедляется пятый месяц подряд: в октябре составила более 10%

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9% по сравнению с 11,9% в сентябре, то есть цены продолжают расти, но темпы роста уменьшаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Базовая инфляция в октябре также замедлилась – до 10,2% в годовом исчислении. По сравнению с сентябрем индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,9%, а базовая инфляция – на 0,6%.

Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — в среднем на 1,6% в месяц. В частности, яйца выросли в цене на 11,0%, овощи – на 10,4%. На 7,1–1,0% подорожали сало, переработанные зерновые продукты, молоко, рыба, масло подсолнечное, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и сыры.

В то же время на 0,2–2,6% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре подорожали на 1,5%, преимущественно из-за повышения цен на табачную продукцию (+2,2%).

В транспортной сфере наблюдался общий рост цен на 0,1%. Стоимость проезда в автотранспорте поднялась на 0,6%, в то время как проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, напротив, подешевел на 5%.

В последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо и устойчиво снижалась. Замедление инфляционных процессов наблюдалось в широком перечне товаров и услуг, причем фактическое падение цен было даже быстрее, чем предполагалось в июльском Инфляционном отчете.