Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Наличный курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инфляция в Украине замедляется пятый месяц подряд: в октябре составила более 10%

инфляция
Базовая инфляция в октябре составила 10,2% / Freepik

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 10,9% по сравнению с 11,9% в сентябре, то есть цены продолжают расти, но темпы роста уменьшаются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

Базовая инфляция в октябре также замедлилась – до 10,2% в годовом исчислении. По сравнению с сентябрем индекс потребительских цен за месяц вырос на 0,9%, а базовая инфляция – на 0,6%.

Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — в среднем на 1,6% в месяц. В частности, яйца выросли в цене на 11,0%, овощи – на 10,4%. На 7,1–1,0% подорожали сало, переработанные зерновые продукты, молоко, рыба, масло подсолнечное, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и сыры.

В то же время на 0,2–2,6% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Алкогольные напитки и табачные изделия в октябре подорожали на 1,5%, преимущественно из-за повышения цен на табачную продукцию (+2,2%).

В транспортной сфере наблюдался общий рост цен на 0,1%. Стоимость проезда в автотранспорте поднялась на 0,6%, в то время как проезд в железнодорожном пассажирском транспорте, напротив, подешевел на 5%.

В последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо и устойчиво снижалась. Замедление инфляционных процессов наблюдалось в широком перечне товаров и услуг, причем фактическое падение цен было даже быстрее, чем предполагалось в июльском Инфляционном отчете.

Автор:
Ольга Опенько