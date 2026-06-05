Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,38

+0,03

EUR

51,67

+0,14

Наличный курс:

USD

44,30

44,20

EUR

51,85

51,65

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Климатическая угроза: к 2050 году две трети территории Украины могут страдать от ливней и паводков

Светлана Краковская
До 2050 года две трети территории Украины могут страдать от ливней и паводков/Фото:Grain Ukraine Conference

К 2050 году 2/3 территории Украины могут столкнуться с последствиями интенсивных ливней и паводков. Отдельные регионы будут одновременно страдать от засух и чрезмерного увлажнения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Светлана Краковская во время конференции Grain Ukraine.

Климатические вызовы для агросектора Украины

Украинский агросектор сегодня находится под одновременным давлением трех негативных факторов:

  • температурные экстремумы;
  • война;
  • денежные опасности.

Поэтому страна стремительно теряет производственные агромощности, заявила Краковская.

Эти угрозы для фундамента украинской экономики уже давно перешли из категории "потенциальные прогнозы" в категорию "реальный ущерб".

Украинский агросектор будет страдать от экстремальной жары. Температуры выше +35°C вызывают сильный тепловой стресс у скота и создают опасные условия для фермеров в полях.

"Если сейчас в большей степени агропроизводство страдает от засухи, то дальше до 2050 года 2/3 территории Украины будут страдать от ливней и паводков. Некоторые территории будут одновременно страдать от засух и ливней", - сказала Краковская.

Высокие критические риски ожидаются на юге страны, где будет расти риск сильных ливней, паводков и экстремальной жары. Такие погодные явления могут повлечь физическое повреждение посевов, вымывания почв и задержку развития из-за переувлажнения, пояснила эксперт.

Как уменьшить влияние паводков

Для минимизации последствий паводков рекомендуется внедрять многоуровневые решения, отметила на полях Краковской конференции.

Среди них развитие систем раннего предупреждения об опасных погодных явлениях, создании инфраструктуры для отвода и накопления избыточной воды, а также использования сортов культур, устойчивых к переувлажнению и интенсивных осадков.

В Украине приступили к работе 78 организаций водопользователей (ОВК), которые принимают на себя управление и модернизацию мелиоративной инфраструктуры. Эти объединения восстанавливают поврежденные сети, расширяют площади полива и внедряют современные технологии орошения земельных участков.

Автор:
Анна Мурашко