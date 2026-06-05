Климатическая угроза: к 2050 году две трети территории Украины могут страдать от ливней и паводков

К 2050 году 2/3 территории Украины могут столкнуться с последствиями интенсивных ливней и паводков. Отдельные регионы будут одновременно страдать от засух и чрезмерного увлажнения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины Светлана Краковская во время конференции Grain Ukraine.

Климатические вызовы для агросектора Украины

Украинский агросектор сегодня находится под одновременным давлением трех негативных факторов:

температурные экстремумы;

война;

денежные опасности.

Поэтому страна стремительно теряет производственные агромощности, заявила Краковская.

Эти угрозы для фундамента украинской экономики уже давно перешли из категории "потенциальные прогнозы" в категорию "реальный ущерб".

Украинский агросектор будет страдать от экстремальной жары. Температуры выше +35°C вызывают сильный тепловой стресс у скота и создают опасные условия для фермеров в полях.

"Если сейчас в большей степени агропроизводство страдает от засухи, то дальше до 2050 года 2/3 территории Украины будут страдать от ливней и паводков. Некоторые территории будут одновременно страдать от засух и ливней", - сказала Краковская.

Высокие критические риски ожидаются на юге страны, где будет расти риск сильных ливней, паводков и экстремальной жары. Такие погодные явления могут повлечь физическое повреждение посевов, вымывания почв и задержку развития из-за переувлажнения, пояснила эксперт.

Как уменьшить влияние паводков

Для минимизации последствий паводков рекомендуется внедрять многоуровневые решения, отметила на полях Краковской конференции.

Среди них развитие систем раннего предупреждения об опасных погодных явлениях, создании инфраструктуры для отвода и накопления избыточной воды, а также использования сортов культур, устойчивых к переувлажнению и интенсивных осадков.

В Украине приступили к работе 78 организаций водопользователей (ОВК), которые принимают на себя управление и модернизацию мелиоративной инфраструктуры. Эти объединения восстанавливают поврежденные сети, расширяют площади полива и внедряют современные технологии орошения земельных участков.