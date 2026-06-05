Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,38

+0,03

EUR

51,67

+0,14

Наличный курс:

USD

44,30

44,20

EUR

51,85

51,65

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1563-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 273 боевых столкновения.

Противник вчера совершил 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - с применением РСЗО.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Ковшаровки, Новоосинового.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шейковки, Лимана.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Друга и в сторону Юрковки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополья, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Свободного, Нового Шахового.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз в районах Январского, Вороного, Тернового и Вербового.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Привилегия, Рождественская, Воздвижовка, Нового Запорожья, Косовцева, Цветочного, Староукраинки, Криничного, Гуляйпольского,

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два наступательных действия в сторону Антоновского моста.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько