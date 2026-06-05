Карта боевых действий в Украине на 5 июня 2026 года

Продолжается 1563-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 273 боевых столкновения.

Противник вчера совершил 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения, агрессор нанес 6 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 89 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений возле Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки, Колодязного.

На Купянском направлении наши защитники остановили шесть попыток врага продвинуться вперед: в районе Новоплатоновки и в сторону Купянска, Ковшаровки, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг 26 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Дробышево, Заречного, Дибровы, Озерного и в сторону Шейковки, Лимана.

На Славянском направлении противник штурмовал 13 раз, вблизи Закотного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял две тщетные попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Федоровка Друга и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополья, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр и в направлении Константиновки, Степановки, Свободного, Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово и в сторону населенных пунктов Вольное, Дорожное, Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Родинское, Александровка.

На Александровском направлении противник атаковал 10 раз в районах Январского, Вороного, Тернового и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 37 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Варваровка, Святопетровка, Железнодорожное и в сторону Привилегия, Рождественская, Воздвижовка, Нового Запорожья, Косовцева, Цветочного, Староукраинки, Криничного, Гуляйпольского,

На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили два наступательных действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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