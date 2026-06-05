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Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1563-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  273 бойових зіткнення.

Противник вчора здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, два пункти управління та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, агресор завдав 6 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із застосуванням РСЗВ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Дробишевого, Зарічного, Діброви, Озерного та в бік Шийківки, Лиману.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 13 разів, поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві марні спроби витіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Юрківки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки, Вільного, Нового Шахового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував 10 разів, у районах Січневого, Вороного, Тернового та Вербового.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Варварівка, Святопетрівка, Залізничне та у бік Привілля, Різдвянка, Воздвижівка, Нового Запоріжжя, Косівцевого, Цвіткового, Староукраїнки, Криничного, Гуляйпільського, Чарівного.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Степногірськ.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві наступальні дії у бік Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 5 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько