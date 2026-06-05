Втрати ворога станом на 5 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 550 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1562 добу повномасштабної війни становлять 1 370 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 червня втратила:

особового складу – близько 1 370 890 (+1550) осіб

танків – 11 980 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 684 (+8) од.

артилерійських систем – 43 315 (+68) од.

РСЗВ – 1 832 (+2) од.

засоби ППО – 1 404 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 576 (+14) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 329 772 (+2046) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн – 103 300 (+329) од.

спеціальна техніка – 4 250 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 198 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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