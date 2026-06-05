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Потери врага по состоянию на 5 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1550 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1562 сутки полномасштабной войны составляют 1 370 890 человек.
Потери России в войне на 5 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июня потеряла:
- личного состава – около 1 370 890 (+1550) человек
- танков – 11 980 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 684 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 43 315 (+68) ед.
- РСЗО – 1 832 (+2) ед.
- средства ПВО – 1404 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1576 (+14) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 329 772 (+2046) ед.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 103 300 (+329) ед.
- специальная техника – 4250 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 5 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 198 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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