Потери врага по состоянию на 30 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 360 окупантов российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1618 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 444 810 человек.

Потери России в войне на 30 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июля потеряла

личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;

танков – 12 230 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 049 (+5) ед;

артиллерийских систем – 47 003 (+41) ед;

РСЗО – 1 976 (+3) ед;

средств ПВО – 1522 (+1) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2071 (+8) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362) ед;

крылатых ракет – 4 950 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) ед;

специальной техники – 4 480 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников разных типов: - 1 баллистическая ракета Искандер-М/С-400/KN-23; - 54 крылатых ракеты Х-101/Калибр;

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях. Информация о восьми ракетах уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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