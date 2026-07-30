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Потери врага по состоянию на 30 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 360 окупантов российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1618 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 444 810 человек.
Потери России в войне на 30 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июля потеряла
- личного состава – около 1 444 810 (+1 360) человек;
- танков – 12 230 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 049 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 47 003 (+41) ед;
- РСЗО – 1 976 (+3) ед;
- средств ПВО – 1522 (+1) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2071 (+8) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362) ед;
- крылатых ракет – 4 950 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 127 621 (+440) ед;
- специальной техники – 4 480 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников разных типов: - 1 баллистическая ракета Искандер-М/С-400/KN-23; - 54 крылатых ракеты Х-101/Калибр;
По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 13 локациях. Информация о восьми ракетах уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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