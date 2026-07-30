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Цена нефти на 30 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Какие цены на нефть 30 июля?

Цены на нефть в четверг, 30 июля, снизились, несмотря на обострение ситуации с атаками в районе Персидского залива. Инвесторы сосредоточили внимание на стабильности поставок и возможных рисках для ключевых транспортных маршрутов региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 30 июля

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $89,78 -1,06%
WTI $83,82 – 0,76%,
Urals $76,94 +7.92%

Фьючерсы на марку Brent упали на 96 центов, или 1,06%, до 89,78 доллара США за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 64 цента, или 0,76%, до 83,82 доллара США за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть накануне выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке после угроз США нанести удары по Ирану и атаки на связанные с Тегераном группировки в регионе.

В то же время, дальнейшее снижение котировок объясняют тем, что инвесторы сосредоточились на реальных объемах поставок. Несмотря на эскалацию, экспорт нефти из региона Персидского залива продолжается, что сдерживает продолжающийся рост цен.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо.

Автор:
Ольга Опенько