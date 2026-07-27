ЕС нанес новый удар по "теневому флоту" России: нефть и зерно позволили конфисковывать

Европейский Союз принял новый механизм в рамках 21-го пакета санкций, позволяющий странам-членам конфисковывать и реализовывать российскую нефть и зерно, изъятые из судов "теневого флота".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Guild Hall.

ЕС принял новый механизм конфискации

Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел механизм, позволяющий государствам-членам конфисковывать и продавать российскую нефть и зерно, перевозимые судами так называемого "теневого флота" РФ.

Новые правила предоставляют странам ЕС право изымать грузы из задержанных в море танкеров. Вырученные от реализации средства не могут быть переданы российским физическим или юридическим лицам.

По словам высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, нововведение существенно расширяет полномочия европейских военных. Если раньше они могли только останавливать подозрительные суда для проверки, то теперь получили возможность конфисковать их груз. В настоящее время в санкционный список ЕС включено более 670 танкеров, ходящих под иностранными флагами.

Кроме того, 21 пакет санкций предусматривает фиксацию предельной цены на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель сроком на один год. Также европейским компаниям запрещено предоставлять услуги, в том числе страхование, танкерам, которые транспортируют нефть по более высокой цене.

В публикации говорится, что европейские службы уже активизировали проверки судов. В марте Бельгия задержала танкер с 330 тысячами баррелей нефти, в июне Франция остановила судно, перевозившее 600 тысяч баррелей из Мурманска, а 20 июля в Средиземном море проверили танкер MV South Star.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС усиливает санкционное давление практическими действиями на море, чтобы лишить Россию одного из ключевых источников финансирования ее военной агрессии.

Напомним, послы стран-членов Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против России, предусматривающий новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, "теневого флота" и военной промышленности РФ. Кроме того, ЕС продлил действие действующей пороговой цены на российскую нефть еще на год.