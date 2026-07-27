Нефть в мире выросла еще на 10% на фоне войны между США и Ираном: какими будут цены на украинских АЗС

На фоне опасений возможной блокировки ключевых морских артерий и напряжения на Ближнем Востоке в Украине стремительно растут оптовые и розничные цены на топливо. Эксперты, опрошенные Delo.ua , прогнозируют дальнейшее подорожание дизеля и бензина, тогда как рынок сжиженного газа уже реагирует новыми рекордами на атаки в Черном море.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько снизились после сообщений о том, что Китай пытается возобновить зашедшие в тупик переговоры Ирана и США. По данным Reuters, предварительные переговоры по этому вопросу состоялись во время визита иранского министра иностранных дел Эскандара Момени в Исламабад.

По состоянию на вечер пятницы, 24 июля, с начала торгов фьючеры эталонной марки Brent на сентябрь подешевели на $3,91 за баррель или на 3,88% — до $96,78 за баррель. Августовские фьючеры американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $2,88, или на 3,12% — до $89,31 за баррель. За неделю котировки Brent выросли почти на 10%, а WTI – на 8,4%.

Риски для мировых поставок нефти сейчас являются самыми большими с начала войны. Сокращение движения танкеров через Ормузский пролив и угроза перебоев со снабжением через Красное море могут повлиять на объемы экспорта энергоносителей. По данным Kpler, в четверг через Ормузский пролив прошел лишь один танкер – самый низкий показатель с 7 мая. Эксперты отмечают, что пролив Баб-эль-Мандеб также остается важным маршрутом для транспортировки нефти.

Бензин и дизель на АЗС дешевле, чем в опте

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе оптовый рынок дизтоплива демонстрировал беспрецедентный рост. По состоянию на 24 июля, по сравнению с 17 июля, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 14,53 грн/л — до 92,52 грн/л; по сравнению с 22 июля дизель в опте подорожал на 7,97 грн/л.

На внешнем рынке после стремительного роста наблюдается коррекция. На вечер пятницы, 24 июля, фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $43,65/т (–3,4%) по сравнению с закрытием торговой сессии предыдущего дня — до $1239,50/т. В то же время, валютный рынок остается относительно стабильным: официальный курс доллара США вырос на 0,06 грн — до 44,81 грн/$, тогда как курс евро снизился на 0,04 грн — до 51,06 грн/€, по данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже дорожал. По состоянию на 24 июля, по сравнению с 17 июля, средняя оптовая цена бензина выросла на 7,57 грн/л — до 79,87 грн/л. По сравнению с 22 июля бензин в опте подорожал на 5,94 грн/л.

На внешних рынках бензин тоже дорожал. Котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 23 июля, увеличились на $34/т – до $1118–1171/т в зависимости от условий поставки. Южный индикатор FOB Med вырос на $23/т – до $1141/т. В течение первой половины недели темпы импорта бензина продолжали расти. По итогам первых 22 дней июля среднесуточные объемы поставок бензина всех марок превышали показатель июня на 41,6%.

На АЗС цены также росли вместе с оптом. По состоянию на 24 июля по сравнению с 17 июля средняя цена бензина А-95 выросла на 4,76 грн/л до 80,01 грн/л, а средняя цена дизтоплива на заправках за указанный период выросла на 8,39 грн/л до 85 грн/л. На уровне операторов рынка основной тренд оставался единственным. Сети синхронизировали розничные цены с обновленными рыночными условиями, однако делали это с разной скоростью. Ukrnafta повысила цены на бензины на 2 грн/л, а на ДТ и ДТ+ — на 3,50 грн/л. UPG увеличила стоимость дизельного горючего и премиального дизеля на 3 грн/л. OKKO и SOCAR осуществили более существенную корректировку дизельного сегмента, повысив цены на 5 грн/л. KLO также провела значительный пересмотр позиций ДП и ДП+, увеличив их стоимость на 5,50 грн/л. Одни из самых больших изменений зафиксированы в AMIC Energy, где дизельное топливо и ДТ+ подорожали на 6 грн/л. WOG провел более сдержанную корректировку, повысив цены на дизельный сегмент на 1,50 грн/л. Среди региональных операторов также наблюдались разные темпы пересмотра цен. В отдельных сетях дизельное топливо подорожало на 5–6 грн/л, в то время как изменения в бензиновом сегменте преимущественно оставались в пределах 1–3 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе стремительное удорожание бензина и дизтоплива продолжится. В ближайшее время дизтопливо может войти в ценовой диапазон 93–95 грн/л, а бензин – 89–90 грн/л.

Ситуация на рынке очень сложная. Аграрии не захотели брать горючее по цене 90–95 грн/л и массово поехали скупать его на АЗС за 83–84 грн/л. Это привело к дефициту на части заправок. Чтобы его преодолеть, цена на стелах должна хотя бы сравниться с оптовой Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, объективно цена на бензин и дизтопливо может превысить 100 грн/л, но это отметка является важным психологическим барьером, и пока сложно сказать, как на это отреагирует правительство.

Газ дорожает после атаки на танкер в Черном море

По данным "Нафторинка", после атаки на LPG-танкер Gas Lisbon в ночь с 21 на 22 июля, который вез 3 тыс. тонн газа компании "Мартин Трейд", рынок на юге страны занял выжидательную позицию. Крупные импортеры сообщили о планах по усилению мер безопасности и продлению морского импорта. Но общий настрой трейдеров остается сдержанным.

24 июля средняя цена на LPG с доставкой по Украине стремительно выросла на 2993 грн/т по сравнению с 22 июля, составив 69 909 грн/т. "Полтава Газтрейд" повысила цены на свой ресурс на 1450–6000 грн/т, установив предложения в широком диапазоне 66500–74300 грн/т.

В то же время стоимость самовывозом показала значительный скачок на 2408 грн/т, достигнув 68418 грн/т. "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина", "ТД ДМС Трейд" и RLS существенно повысили стоимость смесей ($535-542$ кг/м3) на 1950–7000 грн/т, предлагая их за 65000–72500 грн/т.

За первые 22 дня июля среднесуточный импорт сжиженного газа увеличился на 7,2% по сравнению с июнем, достигнув 2,26 тыс. т. Главным драйвером такого роста стали железнодорожные отгрузки, объемы которых подскочили почти вдвое — до 0,31 тыс. т. тыс. т), а морской импорт остался практически на прежнем уровне, снизившись всего на 0,7% (до 1,29 тыс. т).

На АЗС газ также дорожал, но более плавно, чем бензин и дизель. По состоянию на 24 июля, по сравнению с 17 июля, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 1,06 грн/л — до 40,49 грн/л. В то же время, рынок постепенно переходит к новому ценовому диапазону. Все большее число операторов приближается к уровню более 41 грн/л, что свидетельствует о постепенном формировании нового баланса и в этом сегменте. Отдельной особенностью текущего периода явилось то, что часть сетей не ограничилась одним просмотром в течение дня, а повторно меняла цены, реагируя на текущую ситуацию. Такая динамика стала одним из наиболее характерных сигналов этого периода, поскольку демонстрирует, насколько оперативно розничный сегмент адаптируется к новым условиям.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, дефицита на рынке сжиженного газа пока нет, но весь газ, который сейчас предлагают трейдеры, дорогой. На этой неделе бизнесмен ожидает роста цены на газ в оптее на 3–5 тыс. грн/т и на 2–3 грн/л на АЗС.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 82,90 89,90 41,90 WOG 82,90 89,90 41,90 Socar 82,90 89,90 41,90 Motto - 85,90 39,90 БРСМ-Нафта 78,99 86,99 39,49 UPG 79,90 86,50 40,50 UKRNAFTA 79,90 85,90 39,90

Данные: приложения сетей АЗС.