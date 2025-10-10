Инфляция в сентябре замедлилась, но ценовое давление остается значительным - НБУ

В последние месяцы потребительская инфляция ожидаемо и стойко снижалась. Замедление инфляционных процессов наблюдалось в широком перечне товаров и услуг, причем фактическое падение цен было даже быстрее, чем предполагалось в июльском Инфляционном отчете.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уровня инфляции в сентябре 2025 года.

По данным регулятора, этому в значительной степени способствовало существенное удешевление овощей и ослабление ценового давления на рынке фруктов.

В то же время, фундаментальное ценовое давление оставалось значительным, о чем свидетельствовали как сезонно скорректированные показатели базовой инфляции в целом, так и устойчивая инфляция услуг в частности.

В НБУ отмечают, что фактическая траектория инфляции оставалась ниже прогнозной, опубликованной в июльском Инфляционном отчете, из-за влияния существенного удешевления овощей и ослабления ценового давления на рынке фруктов.

Замедление же базовой инфляции было близким к прогнозу, а ее сезонно скорректированные показатели и дальше указывали на сохранение достаточно устойчивого фундаментального ценового давления.

Инфляция в Украине замедляется

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,9% в годовом исчислении (до сентября 2024 года). То есть инфляция продолжает замедляться.

Это уже четвертый месяц подряд, когда наблюдается постепенное замедление инфляции: в августе годовой показатель составил 13,2%, в июле – 14,1%, в июне – 14,3%, а в мае достигал 15,9%. До этого рост цен ускорялся.

Добавим, что в августе больше всего (на 12,7% и 10,2%) подешевели овощи и фрукты. На 1,5% и 1% снизились цены на рис и сахар. На 4,5–0,4% выросли цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло.