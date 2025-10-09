Инфляция в Украине замедляется четвертый месяц подряд: что в сентябре подешевело больше всего

В сентябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,9% в годовом исчислении (до сентября 2024 года). Это уже четвертый месяц подряд, когда наблюдается постепенное замедление инфляции: в августе годовой показатель составил 13,2%, в июле – 14,1%, в июне – 14,3%, а в мае достигал 15,9%. До этого рост цен ускорялся.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Среди основных факторов замедления инфляционного давления – удешевление продуктов питания и безалкогольных напитков на 0,8%.

Больше всего подешевели фрукты и овощи — на 11,8% и 10,6% соответственно, а яйца, сахар и рис подешевели на 1,3–2,9%.

В то же время выросли цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб и масло (рост 0,7–4,0%).

Базовая инфляция в сентябре по сравнению с августом составила 1,3%, а годовой показатель – 11,0%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2% (в том числе табачные изделия – на 1,4%, алкоголь – на 1,0%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали одежда и обувь — на 8,2% (одежда — 9,1%, обувь — 7,3%). Значительный рост цен зафиксирован также в сфере образования – 12,4%, в том числе на услуги высшего образования – на 16,8%, среднего – на 8,5%.

Эксперты отмечают, что основными драйверами замедления годовой инфляции остаются стабилизация цен на продукты питания и снижение стоимости овощей и фруктов.

Добавим, что в августе больше всего (на 12,7% и 10,2%) подешевели овощи и фрукты. На 1,5% и 1% снизились цены на рис и сахар. На 4,5–0,4% выросли цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло, масло.