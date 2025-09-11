Инфляция в Украине замедляется уже третий месяц: комментарий и прогноз НБУ

Общая инфляция в Украине замедляется уже третий месяц, что происходит несколько быстрее, чем ожидалось. В августе 2025 года инфляция снизилась до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий Национального банка Украины.

Нацрегулятор ожидает, что подобная тенденция сохранится и в следующих месяцах.

"Этому будут способствовать, прежде всего, дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка", — пояснили в НБУ.

Ключевые факторы замедления инфляции

Увеличение предложения агропродукции нового урожая способствовало снижению показателей инфляции. Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 23,9% в годовом исчислении. Это касается овощей и фруктов, несмотря на потери весенних заморозков. В то же время продолжалось ускорение роста цен на все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных.

Удорожание обработанных продуктов в годовом исчислении замедлилось до 17,7%. В частности, притормозил рост цен на молочную продукцию, растительное масло, хлеб и хлебопродукты.

Кроме того, снизились темпы подорожания алкогольных напитков. В то же время продолжалось ускорение роста цен на табачные изделия.

Рост стоимости непродовольственных товаров также замедлился – до 2,8% г/г. Кроме того, зафиксировано падение цен на одежду и обувь. В целом рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 2,8%.

Однако инфляция услуг незначительно ускорилась – до 14,1%. Причиной стало, прежде всего, повышение тарифов на услуги мобильной связи. Также, скорее, дорожали финансовые услуги, услуги такси и страхование здоровья.

Темпы роста цен на топливо замедлились до 6,0% из-за незначительного снижения мировых цен на нефть и укрепления гривны.

Свою роль отыграли и меры Национального банка по поддержанию привлекательности гривневых активов и стабильности валютного рынка помогли снизить давление на цены.

Как сообщили в НБУ, обновленный прогноз инфляции и других макропоказателей будет представлен во время прессбрифинга по решениям по монетарной политике 23 октября 2025 года, а детальный макропрогноз — в инфляционном отчете 30 октября.

Ранее Национальный банк Украины опубликовал "популярные" объяснения ситуации, которая сложилась в экономике страны по состоянию на август 2025 года.