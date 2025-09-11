Інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль: коментар та прогноз НБУ

Загальна інфляція в Україні сповільнюється вже третій місяць поспіль, що відбувається дещо швидше, ніж очікувалося. У серпні 2025 року інфляція знизилася до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар Національного банку України.

Нацрегулятор очікує, що така тенденція збережеться й у наступних місяцях.

"Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку", — пояснили в НБУ.

Ключові фактори сповільнення інфляції

Збільшення пропозиції агропродукції нового врожаю сприяло зниженню показників інфляції. Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилися до 23,9% у річному вимірі. Це стосується овочів і фруктів, попри втрати від весняних заморозків. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на всі види м’яса через зростання собівартості й зменшення поголів’я тварин.

Подорожчання оброблених продуктів у річному вимірі сповільнилося до 17,7%. Зокрема, пригальмувало зростання цін на молочну продукцію, олію, хліб та хлібопродукти.

Крім того знизилися темпи подорожчання алкогольних напоїв. Натомість тривало пришвидшення зростання цін на тютюнові вироби.

Зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося – до 2,8% р/р. Крім того зафіксовано падіння цін на одяг та взуття. Загалом зростання вартості непродовольчих товарів також сповільнилося до 2,8%.

Однак інфляція послуг незначно пришвидшилася – до 14,1%. Причиною стало передусім підвищення тарифів на послуги мобільного зв’язку. Також швидше дорожчали фінансові послуги, послуги таксі та страхування здоров’я.

Темпи зростання цін на паливо сповільнилися до 6,0% через незначне зниження світових цін на нафту та зміцнення гривні.

Свою роль відіграли й заходи Національного банку з підтримання привабливості гривневих активів та стабільності валютного ринку допомогли знизити тиск на ціни.

Як повідомили в НБУ, оновлений прогноз інфляції та інших макропоказників буде презентовано під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики 23 жовтня 2025 року, а детальний макропрогноз — в інфляційному звіті 30 жовтня.

