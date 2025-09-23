В Украине ускорилась промышленная инфляция до 7,3%

В августе 2025 года рост цен производителей промышленной продукции ускорился до 7,3% в годовом исчислении, в то время как месяцем ранее составлял 4,7%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на обнародованные данные Государственной службы статистики, которая не публикует цены, а отмечает рост или падение в процентах.

Стоимость промышленной продукции демонстрировала активный рост с 2024 года по март 2025-го, когда цены выросли в годовом измерении почти на 52%, затем темпы подорожания начали падать до 4,7% в июле, однако в августе промышленная инфляция снова начала ускоряться.

В месячном измерении, то есть в августе по сравнению с июлем, индекс цен производителей вырос на 4,7% после повышения на 0,7% месяцем ранее. Как свидетельствует информация на графике, это наибольший прирост за последний год. Если в апреле и мае цены даже снизились, то с июня они снова растут.

Основным фактором роста цен в августе стала сфера поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: +9,4% к июлю 2025 года.

В целом динамика свидетельствует о возврате инфляционного давления в промышленности.

Напомним, общая инфляция в Украине замедляется уже третий месяц. Это происходит несколько быстрее, чем ожидалось. В августе 2025 года инфляция замедлилась до 13,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены снизились на 0,2%.

Нацбанк Украины ожидает, что подобная тенденция сохранится и в следующих месяцах.

Потребительская инфляция – это рост общего уровня цен на товары и услуги , которые покупают украинцы. Оно отражает стоимость жизни, в том числе продуктов и одежды. В то же время промышленная инфляция показывает изменение цен на уровне производителей промышленной продукции, то есть оптовые цены на товары, еще не дошедшие до конечного потребителя.