- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Спрос на молочные продукты сохраняется, но рынок держится благодаря акциям
Рост цен на отдельные позиции молочной продукции пока не стал серьезным препятствием для продаж. Основные торговые объемы сохраняются благодаря активным акциям, включая скидки до 20%, которые остаются ключевым инструментом поддержки спроса.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИнфАгро .
В середине сентября ведущие производители согласовали с торговыми сетями повышение цен на базовые категории молочных продуктов. К новому уровню постепенно подсоединяются и меньшие компании.
Параллельно положительно развивается экспорт. В августе он вырос за счет поставок ультрапастеризованного молока и кисломолочного сыра. Основными направлениями стали страны ЕС, в частности Германия, в то время как главным импортером украинской продукции остается Молдова.
Импорт свежего молока в Украину остается минимальным, но на рынке активно представлены йогурты и сыры, прежде всего, польского производства.
Таким образом, несмотря на давление цен рынок свежих молочных продуктов сохраняет динамичность и продолжает зависеть от гибкой ценовой политики и акционной активности производителей.
Добавим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.
Продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.