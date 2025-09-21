Запланована подія 2

Спрос на молочные продукты сохраняется, но рынок держится благодаря акциям

молочные продукты
Молочный рынок держится благодаря акциям / Depositphotos

Рост цен на отдельные позиции молочной продукции пока не стал серьезным препятствием для продаж. Основные торговые объемы сохраняются благодаря активным акциям, включая скидки до 20%, которые остаются ключевым инструментом поддержки спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ИнфАгро .

В середине сентября ведущие производители согласовали с торговыми сетями повышение цен на базовые категории молочных продуктов. К новому уровню постепенно подсоединяются и меньшие компании.

Параллельно положительно развивается экспорт. В августе он вырос за счет поставок ультрапастеризованного молока и кисломолочного сыра. Основными направлениями стали страны ЕС, в частности Германия, в то время как главным импортером украинской продукции остается Молдова.

Импорт свежего молока в Украину остается минимальным, но на рынке активно представлены йогурты и сыры, прежде всего, польского производства.

Таким образом, несмотря на давление цен рынок свежих молочных продуктов сохраняет динамичность и продолжает зависеть от гибкой ценовой политики и акционной активности производителей.

Добавим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко