Польша вернула Львову почти 1 млн евро за недостроенный поляками мусороперерабатывающий завод

Львов получил от польского банка обратно почти 1 млн. евро аванса за невыполненные работы на мусороперерабатывающем заводе. Средства были возвращены через банковскую гарантию после того, как польский подрядчик Control Process SA не выполнил часть обязательств и контракт с ним был расторгнут.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Львовский городской совет.

Там напомнят, что еще в 2021 году польская подрядная компания Control Process SA получила от Львова 3,6 млн. евро аванса и должна была выполнить соответствующие работы по строительству мусороперерабатывающего комплекса во Львове. Подрядчик должен был выполнить работы и постепенно закрыть полученные средства, однако этого не сделал в полном объеме.

После расторжения контракта город обратился в банк-гарант ING Bank Slaski с требованием выплаты гарантированной суммы. Речь идет о 947 тысячах евро, которые в 2021 году Львов оплатил польской компании.

Отмечается, что бывший подрядчик Control Process SA угрожал ухудшением украино-польских отношений и даже запросил назначение Чрезвычайного арбитра в ICC в Париже, однако все требования компании полностью отклонили. В результате банк вернул Львову остаток непогашенного аванса.

Во вторник, 3 июня, банк-гарант перечислил Львову 947 тысяч евро.

Ранее в правительстве Польши назвали расторжение контракта с польской фирмой "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения".

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. В ближайшее время будет объявлен новый тендер и завод достроит новый подрядчик .