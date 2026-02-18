Скандал с мусороперерабатывающим заводом: Львов требует заплатить 3,6 млн евро из-за срыва строительства

Из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства — ЛКП "Зеленый город" — обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Там отметили, что в соответствии с условиями договора, мусороперерабатывающий завод должен быть построен и введен в эксплуатацию до 4 октября 2025 года.

"Однако по состоянию на сегодняшний день объект до сих пор не завершен: здание основного корпуса не завершено, инфраструктурные сети и часть работ на строительной площадке не начаты, и для многих работ даже не передана детальная рабочая документация согласно требованиям законодательства", - отмечают в ЛГС.

Ранее подрядчик, польская компания Control Process, заявлял, что причиной задержки стали воздушные тревоги. В то же время, по официальной информации чрезвычайных служб, в рабочее время их суммарная продолжительность за соответствующий период составляла всего два дня.

"Банковская гарантия носит безусловный и безотзывный характер. Это означает, что в случае надлежащего обращения бенефициара банк-гарант обязан произвести выплату. Заказчик действует исключительно в пределах действующего законодательства и условий заключенных договоров", – объясняют в ЛКП "Зеленый город".

В горсовете отмечают: город заинтересован в завершении строительства завода, ведь этот объект является ключевым для системного решения вопроса обращения с отходами во Львове. В то же время город обязан реагировать на нарушение контрактных обязательств и защищать интересы общества.

Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове

По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.

12 сентября 2024 года Львовский городской совет предоставил разрешение Львовскому коммунальному предприятию (ЛКП) "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка в объеме 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.

По контракту подрядная компания Control Process должна была завершить общие строительные работы до 30 июня, монтаж оборудования – до 30 августа и пусконаладочные работы – до 1 ноября. Все эти сроки просрочены.

Такая ситуация явилась следствием нарушения подрядчиком существенного условия контракта. Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Но вопреки этому было подписное соглашение с польским подрядчиком Control Process SA о продолжении работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

"Это самый сложный подрядчик за время моей работы городским головой, потому что это юридическая компания, а строительную часть имеют как одну из опций. Но поскольку мы уже есть в той лодке, то нам из точки А надо доплыть в точку Б. Когда мы этот завод откроем, я расскажу гораздо больше информации. Я думаю это будет интересно и для польского правительства, а помогает польскому правительству", - прокомментировал Садовой.

О заводе

Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки бытовых отходов строят во Львове на ул. Пластовой, 13. Проект реализуют при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Предварительная стоимость проекта составляет 35 млн евро, однако, по словам городского головы Львова Андрея Садового, из-за удорожания оборудования конечная стоимость может составить до 50 млн евро.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тыс. тонн отходов в год при двухсменной работе.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Завод на 18,5% оборудован необходимыми для мусоропереработки средствами. Завершить строительство планировалось до 28 февраля 2025 года.