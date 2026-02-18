Скандал зі сміттєпереробним заводом: Львів вимагає сплатити 3,6 млн євро через зрив будівництва

Через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Львівській міській раді.

Там зауважили що відповідно до умов договору, сміттєпереробний завод мав бути збудований і введений в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

"Однак станом на сьогодні об’єкт досі не завершений: будівля основного корпусу не завершена, інфраструктурні мережі та частина робіт на будівельному майданчику не розпочаті, та для багатьох робіт навіть не передана детальна робоча документація згідно із вимогами законодавства", – наголошують в ЛМР.

Раніше підрядник, польська компанія Control Process, заявляв, що причиною затримки стали повітряні тривоги. Водночас, за офіційною інформацією надзвичайних служб, у робочий час їхня сумарна тривалість за відповідний період становила лише два дні.

"Банківська гарантія має безумовний і безвідкличний характер. Це означає, що у разі належного звернення бенефіціара банк-гарант зобов’язаний здійснити виплату. Замовник діє виключно в межах чинного законодавства та умов укладених договорів", – пояснюють в ЛКП "Зелене місто".

У міськраді наголошують: місто зацікавлене у завершенні будівництва заводу, адже цей об’єкт є ключовим для системного вирішення питання поводження з відходами у Львові. Водночас місто зобов’язане реагувати на порушення контрактних зобов’язань та захищати інтереси громади.

Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові

За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.

12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл Львівському комунальному підприємству (ЛКП) "Зелене місто" на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.

За контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, монтаж обладнання – до 30 серпня та пуско-налагоджувальні роботи – до 1 листопада. Наразі всі ці строки протерміновані.

Така ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту. Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.

Але всупереч цьому була підписна угода з польським підрядником Control Process S.A. про продовження роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

"Це найскладніший підрядник за часи моєї роботи міським головою, тому, що це юридична компанія, а будівельну частину мають як одну із опцій. Але оскільки ми вже є в тому човні, то нам з точки А треба допливти в точку Б. Коли ми цей завод відкриємо, я розкажу набагато більше інформації. Я думаю це буде цікаво і для польського уряду. Бо є компанії, які не допомагають польському уряду, а навпаки", – прокоментував Садовий.

Про завод

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують у Львові на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами міського голови Львова Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі.

На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року.