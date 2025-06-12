Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові: Садовий звинувачує польського генпідрядника у затягуванні будівництва

У Львові знову проблеми з польським генпідрядником, який будує сміттєпереробний завод. Компанія Control Process не встигає здати об’єкт у заявлені терміни.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Затягування будівництва

Зазначається, що на засіданні сесії Львівської міської ради 12 червня керівник ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров доповідав про стан будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. За його словами, наразі вже виконали 78% робіт та доставили на підприємство 90% обладнання. Втім терміни закінчення робіт знову змістяться.

«У нас були затримки зі сторони підрядника, нам невчасно передали проектні рішення і проектно-кошторисну документацію. Ми вже бачимо ризик, що при існуючих темпах будівництва підряднику буде надзвичайно складно дотриматися графіків», – наголосив Єгоров.

Він підкреслив, що підрядник має штат юристів і використовує більше не будівельні технології, а юридичні – для затягування процесу будівництва.

Найскладніший підрядник

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.

«Це найскладніший підрядник за часи моєї роботи міським головою, тому, що це юридична компанія, а будівельну частину мають як одну із опцій. Але оскільки ми вже є в тому човні, то нам з точки А треба допливти в точку Б. Коли ми цей завод відкриємо, я розкажу набагато більше інформації. Я думаю це буде цікаво і для польського уряду. Бо є компанії, які не допомагають польському уряду, а навпаки», – прокоментував Садовий.

Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові

За контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, завершити монтаж обладнання до 30 серпня та завершити пуско-налагоджувальні роботи до 1 листопада. Наразі всі ці строки протерміновані.

Це трапляється не вперше. У ЛКП "Зелене місто" у вересні минулого року повідомили про загрозу розірвання контракту з польським підрядником будівництва заводу з переробки ТПВ. Така ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили за рішенням суду, який встановлює, чи мав польський підрядник відповідні ліцензії.

Представник польської компанії Control Proces S.A., яку місто звинувачує у порушенні умов договору, Кшиштоф Хабєр заявив польському радіо, що не може добитись зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, а також про те, що місто вимагає у компанії підписати невигідний для них додаток до договору.

Але вже у листопаді ЛКП "Зелене місто" підписало угоду з польським підрядником "Control Process SA" про продовження роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують у Львові на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами міського голови Львова Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.

На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року.

Зауважимо, 12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл ЛКП "Зелене місто" на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.