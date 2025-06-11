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Грибовицький полігон до кінця року перетворять на гольф-поле та простір для відпочинку (ФОТО, ВІДЕО)
На Грибовицькому полігоні активно триває друга фаза рекультивації — мембрану покривають родючим шаром ґрунту. Після цього по всій території висадять багаторічні рослини. До кінця року на куполі планують облаштувати перше поле для гри у гольф - спеціально для тренування військових, які лікуються у Львові.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Нагадаємо, на цій території, яка має 38 гектарів, було розташоване одне з найбільших сміттєзвалищ в Україні.
Грибовицький полігон вкривають ґрунтом
В минулому році на ділянці закінчили першу, технічну, фазу рекультивації, і зараз переходять до другої – біологічної фази. Наразі насипається ґрунт, потім висаджується трава, тут мають бути низькорослі рослини, які не пускатимуть глибоко коріння. І потім буде третя фаза – це фактично трансформація полігону в красивий простір.
Мембрану покривають двома шарами: спочатку пісковиком, а потім зверху - ґрунтом. Всього, аби покрити полігон повністю, потрібно 18 000 м³ ґрунту. Триватимуть ці роботи орієнтовно до кінця осені.
"На території, де росте травичка – там має бути гольфове поле для наших ветеранів, тому що це дуже хороший вид спорту для заспокоєння і рівноваги. Також плануємо в перспективі екологічний центр – поєднання екології та культури. Буде сучасне мистецтво і скульптури і ця локація стане достатньо милою і привітною для львів'ян та гостей», — розповів міський голова Львова Андрій Садовий.
Про Грибовицьке сміттєзвалище
Єдине офіційне місце для зберігання відходів зі Львова та навколишніх сіл функціонує з 1958 року неподалік села Великі Грибовичі, що під Львовом.
Питання закриття Грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу у Львові обговорюється з кінця 1990-х років.
Попри пропозиції 43 компаній із 14 країн, міська рада відхилила їх через відсутність місця в місті та блокування виділення землі в області.
У 2011 році жителі села протестували, а мер Андрій Садовий пообіцяв звести завод в іншому районі.
У травні 2016 року після гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі зсув сміття забрав життя трьох рятувальників. У листопаді того ж року суд зобов’язав закрити полігон, що спричинило сміттєву кризу у Львові.
У 2020 році розпочалася рекультивація Грибовицького сміттєзвалища, яка складається з двох етапів:
- технічного
- біологічного.
Європейський інвестиційний банк надав 4,7 мільйона євро, підкріплених гарантіями Європейського союзу, в якості другої частини кредиту на рекультивацію Грибовицького полігону.
Зазначимо також, що в травні 2022 року у Великих Грибовичах було запущено біогазову електростанцію, яка викачує газ із сміттєвого полігону та виробляє енергією приблизно для 735 домогосподарств.