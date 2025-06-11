Грибовичский полигон до конца года превратят в гольф-поле и простор для отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

На Грибовицком полигоне активно продолжается вторая фаза рекультивации — мембрану покрывают плодородным слоем почвы. После этого на всей территории высадят многолетние растения. До конца года на куполе планируют обустроить первое поле для игры в гольф – специально для тренировки военных, которые лечатся во Львове.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Напомним, на этой территории, которая имеет 38 гектаров, была расположена одна из крупнейших мусорных свалок в Украине.

Грибовичский полигон покрывают грунтом

В прошлом году на участке закончили первую, техническую, фазу рекультивации, и сейчас переходят ко второй – биологической фазе. Пока насыпается почва, потом высаживается трава, здесь должны быть низкорослые растения, которые не будут пускать глубоко корни. И потом будет третья фаза – это фактически трансформация полигона в красивое пространство.

Мембрану покрывают двумя слоями: сначала песчаником, а затем сверху – грунтом. Всего, чтобы покрыть полностью полигон, нужно 18 000 м³ грунта. Эти работы будут продолжаться ориентировочно до конца осени.

"На территории, где растет травка – там должно быть гольфовое поле для наших ветеранов, потому что это очень хороший вид спорта для успокоения и равновесия. Также планируем в перспективе экологический центр – сочетание экологии и культуры. Будет современное искусство и скульптуры и эта локация станет достаточно милой и приветливой для львовян и городской голова», — рассказал Львов.

О Грибовицкой свалке

Единственное официальное место для хранения отходов из Львова и окрестных сел функционирует с 1958 года недалеко от села Великие Грибовичи под Львовом.

Вопрос закрытия Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода во Львове обсуждается с конца 1990-х годов.

Несмотря на предложения 43 компаний из 14 стран, городской совет отклонил их из-за отсутствия места в городе и блокирования выделения земли в области.

В 2011 году жители села протестовали, а мэр Андрей Садовый пообещал построить завод в другом районе.

В мае 2016 года после тушения пожара на Грибовицкой свалке сдвиг мусора унес жизни трех спасателей. В ноябре того же года суд обязал закрыть полигон, что повлекло за собой мусорный кризис во Львове.

В 2020 году началась рекультивация Грибовицкой свалки, которая состоит из двух этапов:

технического

биологического.

Европейский инвестиционный банк предоставил 4,7 миллиона евро, подкрепленных гарантиями Европейского союза, в качестве второй части кредита на рекультивацию Грибовичского полигона.

Отметим также, что в мае 2022 года в Великих Грибовичах была запущена биогазовая электростанция, которая выкачивает газ из мусорного полигона и производит энергией примерно для 735 домохозяйств.