Парк вместо свалки. На Грибовицком полигоне завершен первый этап рекультивации по евростандартам

На Грибовицкой свалке возле Львова завершен первый этап рекультивации.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что создана основа для безопасного восстановления территории по лучшим европейским практикам.

Какие работы выполнены

Садовый отмечает, что сложная часть работ длилась четыре года. За это время на всей территории полигона установлена специальная мембрана.

Введена система сбора полигонного газа, а также начат процесс очистки фильтратов.

Кроме того, внедрена рециркуляция газа, который превращается в электроэнергию.

Следующим шагом является продолжение работ в рамках второй фазы рекультивации. В настоящее время уже продолжаются закупки необходимых материалов.

В марте начнется засыпка территории грунтом, высадка зеленых насаждений и устройство резервуаров для очистки воды.

"Это первый в Украине полигон, рекультивированный по европейским стандартам! Нам по наследству передали свалку. Мы оставим после себя зеленое, функциональное общественное пространство", — подытожил Садовый.

О Грибовицкой свалке

Единственное официальное место для хранения отходов из Львова и окрестных сел функционирует с 1958 года недалеко от села Великие Грибовичи под Львовом.

Площадь полигона превышает 38 гектаров.

Вопрос закрытия Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода во Львове обсуждается с конца 1990-х годов.

Несмотря на предложения 43 компаний из 14 стран, городской совет отклонил их из-за отсутствия места в городе и блокирования выделения земли в области.

В 2011 году жители села протестовали, а мэр Андрей Садовый пообещал построить завод в другом районе.

О трагедии:

В мае 2016 года после тушения пожара на Грибовицкой свалке сдвиг мусора унес жизни трех спасателей. В ноябре того же года суд обязал закрыть полигон, что повлекло за собой мусорный кризис во Львове.

Рекультивация:

В 2020 году началась рекультивация Грибовицкой свалки, которая состоит из двух этапов:

технического – до 2022 года;

и биологического 2022-2025 годы.

Сначала полигон накрыли защитным экраном для предотвращения образования фильтратов. Далее территорию укроют плодородной почвой, засеют травой, высадят кустарники, кустарники и деревья. На месте свалки планируется обустроить сквер.

Отметим также, что в мае 2022 года в Великих Грибовичах была запущена биогазовая электростанция, которая выкачивает газ из мусорного полигона и производит энергией примерно для 735 домохозяйств.