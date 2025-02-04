Парк замість сміттєзвалища. На Грибовицькому полігоні завершено перший етап рекультивації за євростандартами

На Грибовицькому сміттєзвалищі, що знаходиться поблизу Львова, завершено перший етап рекультивації.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначається, що створено основу для безпечного відновлення території за найкращими європейськими практиками.

Які роботи виконані

Садовий наголошує, що найскладніша частина робіт тривала чотири роки.

За цей час на всій території полігону встановлено спеціальну мембрану.

Запроваджено систему збору полігонного газу, а також розпочато процес очищення фільтратів.

Крім того, впроваджено рециркуляцію газу, який перетворюється на електроенергію.

Наступним кроком є продовження робіт у рамках другої фази рекультивації. Наразі вже тривають закупівлі необхідних матеріалів.

У березні розпочнеться засипка території ґрунтом, висадка зелених насаджень та облаштування резервуарів для очищення води.

"Це перший в Україні полігон, рекультивований за європейськими стандартами! Нам у спадок передали сміттєзвалище. Ми залишимо після себе зелений, функціональний громадський простір", - підсумував Садовий.

Про Грибовицьке сміттєзвалище

Єдине офіційне місце для зберігання відходів зі Львова та навколишніх сіл функціонує з 1958 року неподалік села Великі Грибовичі, що під Львовом.

Площа полігону перевищує 38 гектарів.

Питання закриття Грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу у Львові обговорюється з кінця 1990-х років.

Попри пропозиції 43 компаній із 14 країн, міська рада відхилила їх через відсутність місця в місті та блокування виділення землі в області.

У 2011 році жителі села протестували, а мер Андрій Садовий пообіцяв звести завод в іншому районі.

Про трагедію:

У травні 2016 року після гасіння пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі зсув сміття забрав життя трьох рятувальників. У листопаді того ж року суд зобов’язав закрити полігон, що спричинило сміттєву кризу у Львові.

Рекультивація:

У 2020 році розпочалася рекультивація Грибовицького сміттєзвалища, яка складається з двох етапів:

технічного - до 2022 року;

біологічного - 2022–2025 роки.

Спочатку полігон накрили захисним екраном для запобігання утворенню фільтратів. Далі територію вкриють родючим ґрунтом, засіють травою, висадять чагарники, кущі та дерева. На місці звалища планують облаштувати сквер.

Зазначимо також, що в травні 2022 року у Великих Грибовичах було запущено біогазову електростанцію, яка викачує газ із сміттєвого полігону та виробляє енергією приблизно для 735 домогосподарств.