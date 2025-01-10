Грибовицьке сміттєзвалище у Львові перетворять на парк: ЄІБ позичив гроші на новий етап проєкту

Європейський інвестиційний банк надав 4,7 мільйона євро, підкріплених гарантіями Європейського союзу, в якості другої частини кредиту на рекультивацію Грибовицького полігону твердих відходів у Львові.

Як повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій, гроші підуть на виконання другої фази робіт, які мають розпочатися вже на початку 2025 року. До них входить встановлення дренажного шару покриття на всі площі полігону, а також нанесення шару ґрунту для стабілізації сміттєзвалища та прилеглих порушених ділянок.

На цих ділянках будуть висаджені багаторічні трави, щоб запобігти ерозії та покращити ландшафт. Також буде збудовано новий резервуар для очищення поверхневих вод і використання у випадку пожеж.

Крім того, будуть встановлені нові свердловини та модернізовані наявні, що дозволить покращити моніторинг ґрунтових вод і гарантувати екологічну безпеку. Як зазначають у міністерстві, після рекультивації Грибовицьке сміттєзвалище перетвориться на простору зелену зону та парк, де мешканці зможуть безпечно і приємно відпочивати та проводити час.

"Рекультивація Грибовицького сміттєзвалища є важливим проєктом для Львова, що має на меті вирішити критичні екологічні виклики міста. Завершення рекультиваційних робіт не лише усуне екологічні ризики, але й забезпечить відповідність території стандартам ЄС", – прокоментував очільник відомства Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що рекультиваційні заходи на сміттєзвалищі проводяться ще з 2020 року за підтримки ЄІБ, який у межах "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України" виділив на це кредит у 6,04 мільйона євро. Також перший етап рекультивації частково фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Майбутні роботи будуть реалізовані за спільного фінансування ЄІБ та бюджету Львова.

Нагадаємо, що у кінці травня - початку червня 2016 роках на сміттєвому полігоні у селі Великі Грибовичі (нинішня Львівська громада) сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої загинули троє рятувальників.

Експлуатація полігону була заборонена, що призвело до серйозної кризи, яка торкнулася багатьох регіонів України через нездатність львівської влади забезпечити утилізацію сміття іншим шляхом та стихійної появи цього сміття в інших регіонах. Очистити обласний центр від сміття вдалося лише через рік у липні 2017-го.

Зазначимо також, що в травні 2022 року у Великих Грибовичах було запущено біогазову електростанцію, яка викачує газ із сміттєвого полігону та виробляє енергією приблизно для 735 домогосподарств.