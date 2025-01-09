100 млн євро для відновлення критичної інфраструктури: Україна запускає третій етап програми

Міністерство розвитку громад та територій України розпочинає нову фазу “Програми відновлення України”, що здійснюється за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Для цього етапу передбачено виділення 100 мільйонів євро, які будуть спрямовані на відновлення важливих об'єктів інфраструктури та підтримку розвитку громад.

Про запуск програми оголосив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін під час брифінгу, інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Ця програма - це новий рівень планування та розвитку, коли ресурси спрямовуються на реалізацію стратегій розвитку громад та регіонів. Ми формуємо візію, плануємо, а потім отримуємо ресурси для втілення проектів, які цю візію втілюють у життя", – підкреслив Рябикін.

Реалізація проектів: що відомо

Проєкти реалізовуватимуться за допомогою інноваційної платформи DREAM, яка автоматизує процеси відбору та моніторингу проєктів.

Ця платформа забезпечить прозорість та ефективність у фінансовому управлінні, а також дозволить оперативно оцінювати хід реалізації проєктів, контролювати витрати та їхнє цільове призначення.

У межах реалізації Програми буде створена група доброчесності, до складу якої увійдуть фахівці з відповідною репутацією та досвідом. Основним завданням групи стане оцінка проєктів на відповідність вартості, термінам реалізації та інших репутаційних ризиків.

Напрями проєктів

Відбір проєктів здійснюватиметься за такими напрямами:

Енергетична стійкість громад. Особлива увага буде зосереджена на диверсифікації теплопостачання та розвитку розподіленої генерації для підвищення енергоефективності.

Будівництво житла. В рамках програми планується створення житлового фонду у комунальній власності для розміщення внутрішньо переміщених осіб, працівників громад та інших категорій громадян, які потребують житла.

Модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення. Зважаючи на технічну зношеність мереж, у громадах будуть реалізовані проєкти з оновлення водопостачання та водовідведення.

Реконструкція медичних закладів. Особливу увагу буде приділено кластерним лікарням та перинатальним центрам.

Умови участі у відборі

Об'єкт має повністю перебувати у комунальній власності.

Обов’язкове співфінансування коштом місцевого бюджету, що становить мінімум 23%.

Наявність актуальної проєктно-кошторисної документації (за винятками певних типів проєктів).

Терміни реалізації проєкту — 18 місяців, для проєктів, що стосуються обʼєктів розподіленої генерації — до 1 жовтня 2025 року.

Громада зобов'язана забезпечити подальше утримання об'єкта протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проєкту.

Подавати заявки можуть органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Реалізація проєктів не передбачена на тимчасово окупованих територіях або у зонах активних бойових дій.

Пріоритетність надаватиметься проєктам із готовою проєктною документацією, розробленою відповідно до чинних стандартів та норм, а також тим, що відповідають інтересам громади, зокрема потребам вразливих груп населення.

Довідка

Програма відновлення України є складовою реформи публічних інвестицій, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни.

У червні 2024 року між Україною та Європейським інвестиційним банком була укладена Фінансова угода, яка передбачає залучення 100 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що постраждали від військової агресії РФ, а також у областях, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет місцевим бюджетам.

У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізовано 225 проєктів на суму понад 500 мільйонів євро.

Додамо, що на початку грудня ЄІБ оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на два ключових напрями: відновлення пошкодженої війною дороги та модернізацію громадського транспорту в українських містах.