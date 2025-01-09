100 млн евро для возобновления критической инфраструктуры: Украина запускает третий этап программы

Министерство развития общин и территорий Украины начинает новую фазу "Программы восстановления Украины", которая осуществляется при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Для этого этапа предусмотрено выделение 100 миллионов евро, направленных на восстановление важных объектов инфраструктуры и поддержку развития общин.

О запуске программы объявил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин во время брифинга, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Эта программа — это новый уровень планирования и развития, когда ресурсы направляются на реализацию стратегий развития общин и регионов. Мы формируем видение, планируем, а затем получаем ресурсы для реализации проектов, которые это воплощение воплощают в жизнь", — подчеркнул Рябыкин.

Реализация проектов: что известно

Проекты будут реализовываться с помощью инновационной платформы DREAM, автоматизирующей процессы отбора и мониторинга проектов.

Эта платформа обеспечит прозрачность и эффективность финансового управления, а также позволит оперативно оценивать ход реализации проектов, контролировать затраты и их целевое назначение.

В рамках реализации программы будет создана группа добродетели, в состав которой войдут специалисты с соответствующей репутацией и опытом. Основной задачей группы станет оценка проектов на соответствие стоимости, срокам реализации и других репутационных рисков.

Направления проектов

Отбор проектов будет осуществляться по следующим направлениям:

Энергетическая стойкость общин. Особое внимание будет уделено диверсификации теплоснабжения и развитию распределенной генерации для повышения энергоэффективности.

Строительство жилья. В рамках программы планируется создание жилищного фонда в коммунальной собственности для размещения внутренне перемещенных лиц, работников общин и других категорий граждан, нуждающихся в жилье.

Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода. Ввиду технического износа сетей, в общинах будут реализованы проекты по обновлению водоснабжения и водоотвода.

Реконструкция медицинских заведений. Особое внимание будет уделено кластерным больницам и перинатальным центрам.

Условия участия в отборе

Объект обязан полностью находиться в коммунальной принадлежности.

Обязательное софинансирование за счет местного бюджета составляет минимум 23%.

Наличие актуальной проектно-сметной документации (за исключением определенных типов проектов).

Сроки реализации проекта – 18 месяцев, для проектов, касающихся объектов распределенной генерации – до 1 октября 2025 года.

Общество обязано обеспечить дальнейшее содержание объекта в течение не менее 20 лет с даты завершения внедрения проекта.

Подавать заявки могут органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Реализация проектов не предусмотрена на временно оккупированных территориях или зонах активных боевых действий.

Приоритетность будет предоставляться проектам с готовой проектной документацией, разработанной в соответствии с действующими стандартами и нормами, а также соответствующим интересам общества, в частности потребностям уязвимых групп населения.

Справка

Программа восстановления Украины является составной частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

В июне 2024 года между Украиной и Европейским инвестиционным банком было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн. евро. Эти средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии РФ регионах, а также в областях, принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.

Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.

В рамках предыдущих двух этапов программы уже реализовано 225 проектов на сумму более 500 миллионов евро.

Добавим, что в начале декабря ЕИБ объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС. Эти средства будут направлены на два ключевых направления: восстановление поврежденной войной дороги и модернизацию общественного транспорта в украинских городах.