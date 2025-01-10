Грибовичскую мусоросвалку во Львове превратят в парк: ЕИБ дал денег на новый этап проекта

Европейский инвестиционный банк выделил 4,7 миллиона евро, подкрепленных гарантиями Европейского союза, в качестве второй части кредита на рекультивацию Грибовичского полигона твердых отходов во Львове.

Как сообщают в Министерстве развития общин и территорий, деньги пойдут на выполнение второй фазы работ, которые должны начаться уже в начале 2025 года. В них входит установка дренажного слоя покрытия на всей площади полигона, а также нанесение слоя грунта для стабилизации свалки и близлежащих нарушенных участков.

На этих участках будут высажены многолетние травы, чтобы предотвратить эрозию и улучшить ландшафт. Также будет построен новый резервуар для очистки поверхностных вод и использования при пожарах.

Кроме того, будут установлены новые скважины и модернизированы имеющиеся, что позволит улучшить мониторинг грунтовых вод и обеспечить экологическую безопасность. Как отмечают в министерстве, после рекультивации Грибовичская свалка превратится в просторную зеленую зону и парк, где жители смогут безопасно и приятно отдыхать и проводить время.

"Рекультивация Грибовичской свалки является важным проектом для Львова, который должен решить критические экологические вызовы города. Завершение рекультивационных работ не только устранит экологические риски, но и обеспечит соответствие территории стандартам ЕС", — прокомментировал глава ведомства Алексей Кулеба.

Напомним, что рекультивационные мероприятия на свалке проводятся еще с 2020 года при поддержке ЕИБ, который в рамках "Программы развития муниципальной инфраструктуры Украины" выделил на это кредит в 6,04 миллиона евро. Также первый этап рекультивации частично финансировался Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Будущие же работы будут реализованы при совместном финансировании ЕИБ и бюджете Львова.

Напомним, что в конце мая - начале июня 2016 года на мусорном полигоне в селе Великие Грибовичи (нынешняя Львовская община) произошел масштабный пожар, в ходе тушения которого погибли трое спасателей.

Эксплуатация полигона была запрещена, что привело к серьезному кризису, который затронул многие регионы Украины из-за неспособности львовских властей обеспечить утилизацию мусора другим путем и стихийного появления этого мусора в других регионах. Очистить областной центр от мусора удалось только через год в июле 2017 года.

Отметим также, что в мае 2022 года в Великих Грибовичах была запущена биогазовая электростанция, которая выкачивает газ из мусорного полигона и снабжает энергией примерно для 735 домохозяйств.