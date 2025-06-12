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Львів взяв 650 млн грн кредиту на розвиток міської інфраструктури: що планують зробити
Державний UGB (Укргазбанк) надав кредит у розмірі 650,5 млн грн Львівській міській раді на втілення масштабного проєкту зі сталого розвитку міської інфраструктури. Кошти спрямують на оновлення об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури та міської інфраструктури.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.
Як зазначила Вікторія Довжик, директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради, кредит дозволить продовжити оновлення соціальної та дорожньої інфраструктури міста.
"Це надає місту більше можливостей — як у реалізації великих проєктів, так і в адресній роботі для покращення умов у школах, медичних чи культурних установах. Ми свідомо беремо зобов’язання з довгостроковим ефектом, адже мова йде про інвестицію в якість життя львів’ян" - наголосила Довжик.
Як розповів Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку, цей проєкт є частиною стратегії UGB з підтримки сталого розвитку міст, розвитку інклюзивної інфраструктури та підвищення якості життя в українських громадах.
"Інвестиції в інфраструктуру – це інвестиції в майбутнє, і ми впевнені, що ці кошти допоможуть Львову стати ще більш комфортним, доступним та сучасним містом для всіх його мешканців", - підкреслив Морозов.