Львів взяв 650 млн грн кредиту на розвиток міської інфраструктури: що планують зробити

Державний UGB (Укргазбанк) надав кредит у розмірі 650,5 млн грн Львівській міській раді на втілення масштабного проєкту зі сталого розвитку міської інфраструктури. Кошти спрямують на оновлення об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури та міської інфраструктури.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу банку.

Як зазначила Вікторія Довжик, директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради, кредит дозволить продовжити оновлення соціальної та дорожньої інфраструктури міста.

"Це надає місту більше можливостей — як у реалізації великих проєктів, так і в адресній роботі для покращення умов у школах, медичних чи культурних установах. Ми свідомо беремо зобов’язання з довгостроковим ефектом, адже мова йде про інвестицію в якість життя львів’ян" - наголосила Довжик.

Як розповів Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку, цей проєкт є частиною стратегії UGB з підтримки сталого розвитку міст, розвитку інклюзивної інфраструктури та підвищення якості життя в українських громадах.

"Інвестиції в інфраструктуру – це інвестиції в майбутнє, і ми впевнені, що ці кошти допоможуть Львову стати ще більш комфортним, доступним та сучасним містом для всіх його мешканців", - підкреслив Морозов.