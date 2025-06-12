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Львов взял 650 млн грн кредита на развитие городской инфраструктуры: что планируют сделать

львов
Фото: пресс-служба Львовского городского совета

Государственный UGB (Укргазбанк) предоставил кредит в размере 650,5 млн грн Львовскому городскому совету на воплощение масштабного проекта по устойчивому развитию городской инфраструктуры Средства будут направлены на обновление объектов образования, здравоохранения, культуры и городской инфраструктуры.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметила Виктория Довжик, директор департамента финансовой политики Львовского городского совета, кредит позволит продолжить обновление социальной и дорожной инфраструктуры города.

"Это предоставляет городу больше возможностей — как в реализации крупных проектов, так и в адресной работе для улучшения условий в школах, медицинских или культурных учреждениях. Мы сознательно берем обязательства с долгосрочным эффектом, ведь речь идет об инвестициях в качество жизни львовян" — подчеркнула Довжик.

Как рассказал Родион Морозов, и. председателя правления Укргазбанка, этот проект является частью стратегии UGB по поддержанию устойчивого развития городов, развитию инклюзивной инфраструктуры и повышению качества жизни в украинских общинах.

"Инвестиции в инфраструктуру – это инвестиции в будущее, и мы уверены, что эти средства помогут Львову стать еще более комфортным, доступным и современным городом для всех жителей", — подчеркнул Морозов.

Автор:
Светлана Манько