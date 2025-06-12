Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове: Садовый обвиняет польского генподрядчика в затягивании строительства

Во Львове снова проблемы с польским генподрядчиком, который строит мусороперерабатывающий завод. Control Process не успевает сдать объект в заявленные сроки.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Затяжка строительства

Отмечается, что на заседании сессии Львовского городского совета 12 июня руководитель ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров докладывал о состоянии строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. По его словам, уже выполнили 78% работ и доставили на предприятие 90% оборудования. Впрочем, сроки окончания работ снова сместятся.

«У нас были задержки со стороны подрядчика, нам несвоевременно передали проектные решения и проектно-сметную документацию. Мы уже видим риск, что при существующих темпах строительства подрядчику будет очень сложно соблюсти графики», – подчеркнул Егоров.

Он подчеркнул, что у подрядчика есть штат юристов и использует больше не строительные технологии, а юридические – для затягивания процесса строительства.

Самый сложный подрядчик

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

«Это самый сложный подрядчик за время моей работы городским головой, потому что это юридическая компания, а строительную часть имеют как одну из опций. Но поскольку мы уже в той лодке, то нам из точки А надо доплыть в точку Б. Когда мы откроем этот завод, я расскажу гораздо больше информации. Я думаю, это будет интересно и для польского правительства. Потому что есть компании, которые не помогают польскому правительству, а наоборот», – прокомментировал Садовый.

Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове

По контракту подрядная компания Control Process должна завершить общие строительные работы до 30 июня, завершить монтаж оборудования до 30 августа и завершить пуско-наладочные работы до 1 ноября. Все эти сроки просрочены.

Это случается не впервые. В ЛКП "Зеленый город" в сентябре прошлого года сообщили об угрозе расторжения контракта с польским подрядчиком строительства завода по переработке ТБО. нарушение подрядчиком существенного условия контракта.

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили по решению суда, устанавливающего, имел ли польский подрядчик соответствующие лицензии.

Представитель польской компании Control Proces SA, которую город обвиняет в нарушении условий договора, Кшиштоф Хабер заявил польскому радио, что не может добиться встречи с мэром Львова Андреем Садовым, а также о том, что город требует в компании подписать невыгодное для них приложение к договору.

Но уже в ноябре ЛКП "Зеленый город" подписало соглашение с польским подрядчиком "Control Process SA" о продолжении работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки твердых бытовых отходов строят во Львове на ул. Пластовой, 13. оборудование конечная стоимость может составить до 50 млн. евро.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тысяч. тонн отходов в год при двухсменной работе. По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Завод на 18,5% оборудован необходимыми для мусоропереработки средствами. Завершить строительство планировалось до 28 февраля 2025 года.

Отметим, 12 сентября 2024 Львовский городской совет предоставил разрешение ЛКП "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка в объеме 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.