Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові: стало відомо, коли завершать будівництво (ВІДЕО)

Польський підрядник продовжить роботи на сміттєпереробному заводі у Львові, однак терміни завершення будівництва затримають щонайменше на 4 місяці

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Про це повідомляє Львівська міська рада.

Зазначається, що Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" підписало угоду з польським підрядником "Control Process SA" про продовження роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

Нові терміни будівництва

Повідомляється, що на підприємстві напрацювали дорожню карту, зокрема щодо поставки обладнання. Також отримали підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку щодо продовження грантової угоди. Це дозволить завезти близько 70% обладнання, яке вже готове, але розташоване на території Європи.

Як розповів керівник ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров, продовження контракту передбачає запуск будівництва самого заводу до 30 червня 2025 року, а налагоджувальні роботи мають відбутися впродовж наступних двох місяців – до 30 серпня.

Відновлення будівельних робіт заплановано на першу декаду грудня. Практично всі підготовчі роботи вже провели, залишились лише кілька юридичних аспектів через призупинення дозволу на будівельні роботи.

Що відомо про скандал довкола у будівництва сміттєпереробного заводу у Львові

Нагадаємо, у ЛКП "Зелене місто" у вересні цього року повідомили про загрозу розірвання контракту з польським підрядником будівництва заводу з переробки ТПВ. Така ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинили за рішенням суду, який встановлює, чи мав польський підрядник відповідні ліцензії.

Представник польської компанії Control Proces S.A., яку місто звинувачує у порушенні умов договору, Кшиштоф Хабєр заявив польському радіо, що не може добитись зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, а також про те, що місто вимагає у компанії підписати невигідний для них додаток до договору.

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують у Львові на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами міського голови Львова Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.

На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року.

Зауважимо, 12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл ЛКП "Зелене місто" на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.