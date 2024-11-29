Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове: стало известно, когда завершат строительство (ВИДЕО)

Польский подрядчик продолжит работы на мусороперерабатывающем заводе во Львове, однако сроки завершения строительства задержат минимум на 4 месяца

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Об этом сообщает Львовский городской совет.

Львовское коммунальное предприятие "Зеленый город" подписало соглашение с польским подрядчиком "Control Process SA" о продолжении работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

Новые сроки строительства

Сообщается, что на предприятии наработали дорожную карту, в частности, по поставке оборудования. Также получили поддержку Европейского банка реконструкции и развития по продлению грантового соглашения.

Как рассказал руководитель ЛКП "Зеленый город" Александр Егоров, продление контракта предусматривает запуск строительства самого завода до 30 июня 2025 года, а отладочные работы должны состояться в течение следующих двух месяцев – до 30 августа.

Возобновление строительных работ запланировано на первую декаду декабря. Практически все подготовительные работы уже провели, осталось всего несколько юридических аспектов из-за приостановки разрешения на строительные работы.

Что известно о скандале вокруг строительства мусороперерабатывающего завода во Львове

Напомним, в ЛКП "Зеленый город" в сентябре этого года сообщили об угрозе расторжения контракта с польским подрядчиком строительства завода по переработке ТБО. Такая ситуация явилась следствием нарушения подрядчиком существенного условия контракта.

Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове остановили по решению суда, устанавливающего, имел ли польский подрядчик соответствующие лицензии.

Представитель польской компании Control Proces SA, которую город обвиняет в нарушении условий договора, Кшиштоф Хабер заявил польскому радио, что не может добиться встречи с мэром Львова Андреем Садовым, а также о том, что город требует в компании подписать невыгодное для них приложение к договору.

Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки бытовых отходов строят во Львове на ул. Пластовой, 13. Проект реализуют при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Предварительная стоимость проекта составляет 35 млн евро, однако, по словам городского головы Львова Андрея Садового, из-за удорожания оборудования конечная стоимость может составить до 50 млн евро.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тысяч. тонн отходов в год при двухсменной работе. По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Завод на 18,5% оборудован необходимыми для мусоропереработки средствами. Завершить строительство планировалось до 28 февраля 2025 года.

Отметим, 12 сентября 2024 Львовский городской совет предоставил разрешение ЛКП "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка в объеме 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.