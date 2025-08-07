Сміттєпереробний завод у Львові не будується: депутати звернулися до прем’єра Польщі

Депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті міської ради Львова.

Депутати заявили, що польська компанія Control Process SA , яка в 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, не виконує умови контракту та зриває графік будівництва.

Львів’яни платять, а завод не будується

Завод, який будує польська компанія, фінансується за рахунок кредиту, взятого містом. Компанія вже отримала 29 млн євро, тому для Львова критично важливо, щоб усі роботи були виконані якісно та вчасно.

Наголошується, що місто вже неодноразово йшло назустріч підряднику, продовжуючи терміни завершення будівництва. Згідно з контрактом, польська компанія має завершити всі роботи та ввести сміттєпереробний завод в експлуатацію до 4 жовтня 2025 року.

Депутати підкреслили, що хоча підрядник є іноземним, проєкт фінансується за рахунок кредиту міста та коштів львів’ян, тому своєчасне та якісне виконання робіт є критично важливим.

Найбільший підрядний контракт

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслює, що мова йде не тільки про ділові стосунки між і підрядником, а й про імідж Польщі в цілому.

"Це найбільший підрядний контракт польської компанії в Україні — понад 40 мільйонів євро, частково профінансований кредитом ЄБРР. До цього проекту прикута увага міжнародної спільноти, і він має вагоме значення для громади міста", — йдеться у зверненні.

Депутати закликають польського прем'єра вплинути на підрядника. Вони також наголошують, що подальший розвиток українсько-польських економічних стосунків значною мірою залежить від успішного чи випробуваного досвіду співпраці з польськими компаніями.

Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. За контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, завершити монтаж обладнання до 30 серпня та завершити пуско-налагоджувальні роботи до 1 листопада. Наразі всі ці строки протерміновані.

12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл ЛКП "Зелене місто"на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі. За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.