Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові: як тривають роботи (ВІДЕО, ФОТО)

У Львові триває зведення сміттєпереробного комплексу. Сюди вже доставили майже половину необхідного обладнання. До кінця лютого підрядник має привезти усе обладнання на будівельний майданчик заводу та розпочати монтаж.

Про це повідомляє Львівська міськрада, передає "Еспресо.Захід".

Підрядник не працює оперативно

За словами міського голови Львова близько 80% будівельних робіт зі зведення сміттєпереробного комплексу вже виконано.

"45% обладнання вже завезли. Обладнання є виготовлене і наші експерти побачили його фізично в Туреччині. Поступово його будуть завозити сюди. Закінчуючи фізичні роботи на майданчику почнуть монтувати обладнання і цьогоріч завод має почати працювати. Це має бути перший завод в Україні", - наголосив Садовий.

Він висловив жаль, що підрядник не працює так оперативно, як мало б бути.

"В нас були певні труднощі в перемовинах, зараз ситуація наче стабілізувалась. Динаміка є і ми сподіваємось цього року запустили цей завод і показати приклад. Адже в Україні не має жодного заводу", – зауважив Садовий.

Як працюватиме завод

Повідомляється, що потужність заводу становитиме 250 тис. тонн відходів у рік. Цього достатньо, щоб приймати на переробку змішані відходи з усієї Львівської громади. При в’їзді на територію сміттєвози зважуватимуться та вивантажуватимуться відходи у приймальній зоні.

Спершу з них відбиратимуть великогабаритні речі, а після цього відходи потраплять до перших шредерів-подрібнювачів. Далі конвеєром їх транспортують до сортувальної кабіни, де відбиратимуть вторинну сировину. Згодом висушуватимуть у камерах біосушіння. Після цього процесу біологічно інертне сміття механічно відсортовуватимуть через барабанний, повітряний сепаратор і сепаратор металів. Далі – чиста кабіна сортування, де відбиратимуть кінцевий продукт.

Основна мета заводу – максимально зменшити відсоток відходів, який потраплятиме на полігон. Після усіх процесів переробки та сортування залишаться відсортовані відходи, вторсировина, RDF паливо (27,96%) і до 15% екологічно безпечних залишків, які потребуватимуть захоронення на полігоні.

Зазначимо, площа ділянки сміттєпереробного заводу — 9,66 гектарів. Загальна площа під комплексом становить майже 22 тисячі квадратних метрів.

Обладнання для біологічної частини заводу виготовляє польська компанія MTM, а для механічної – турецька компанія Benli. Систему знепилення повітря виготовляє компанія NEU-JKF. Все технологічне обладнання складається на території Європи, зокрема в Італії, Німеччині, Австрії, Польщі, а конвеєри виготовляють у Туреччині.

Проєкт будівництва заводу реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) та кошти Львівської міської ради.

За словами Олександра Єгорова, директора ЛКП "Зелене місто", впродовж усього будівництва заводу з серпня 2021 року 15 місяців зайняли форс-мажорні обставини: повномасштабна війна та проблеми з банківською гарантією, які затримали процес.

"Тут ще є достатній об’єм роботи, але його дуже швидко можна зробити при правильній побудові процесу підрядником. Ми згідно додаткової угоди, виконали усі свої зобов’язання: продовжили через Кабмін пільгове мито на ввезення обладнання, тому що воно закінчилось, врегулювали всі процеси та зобов’язання. Тож зараз очікуємо трошки пришвидшеного темпу від підрядника і уникнути в майбутньому цих затримок, які в нього зараз виникають", – пояснив Єгоров.

Польський підрядник продовжить роботи на сміттєпереробному заводі у Львові, однак терміни завершення будівництва затримають щонайменше на 4 місяці.