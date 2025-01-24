Строительство мусороперерабатывающего завода во Львове: как идут роботы (ВИДЕО, ФОТО)

Во Львове продолжается строительство мусороперерабатывающего комплекса. Сюда уже доставили около половины необходимого оборудования. До конца февраля подрядчик должен привезти все оборудование на строительную площадку завода и приступить к монтажу.

Об этом сообщает Львовский горсовет, передает " Эспрессо.Запад ".

Подрядчик не работает оперативно

По словам городского головы Львова, около 80% строительных работ по возведению мусороперерабатывающего комплекса уже выполнено.

"45% оборудования уже завезли. Оборудование изготовлено и наши эксперты увидели его физически в Турции. Постепенно его будут завозить сюда. Заканчивая физические работы на площадке начнут монтировать оборудование и в этом году завод должен начать работать. Это должен быть первый завод в Украине", — подчеркнул Садовый.

Он выразил сожаление, что подрядчик не работает так оперативно, как должно быть.

"У нас были определенные трудности в переговорах, сейчас ситуация будто стабилизировалась. Динамика есть и мы надеемся в этом году запустили этот завод и показать пример. Ведь в Украине нет ни одного завода", — отметил Садовый.

Как будет работать завод

Сообщается, что мощность завода составит 250 тысяч. тонн отходов в год. Этого достаточно, чтобы принимать на переработку смешанные отходы со всей Львовской общины. При въезде на территорию мусоровозы будут взвешиваться и выгружаться отходы в приемной зоне.

Сначала из них будут отбирать крупногабаритные вещи, а после этого отходы попадут в первые шредеры-измельчители. Далее конвейером их транспортируют в сортировочную кабину, где будут отбирать вторичное сырье. Со временем будут высушивать в камерах биосушки. После этого процесса биологически инертный мусор будут механически отсортированы через барабанный, воздушный сепаратор и сепаратор металлов. Далее – чистая сортировочная кабина, где будут отбирать конечный продукт.

Основная цель завода – максимально снизить процент отходов, который будет попадать на полигон. После всех процессов переработки и сортировки останутся отсортированные отходы, вторсырье, RDF топливо (27,96%) и до 15% экологически безопасных остатков, которые будут нуждаться в захоронении на полигоне.

Отметим, площадь участка мусороперерабатывающего завода – 9,66 гектаров. Общая площадь под комплексом составляет около 22 тысяч квадратных метров.

Оборудование для биологической части завода производится польской компанией MTM, а для механической – турецкой компанией Benli. Систему обеспыливания воздуха производит компания NEU-JKF. Все технологическое оборудование складывается на территории Европы, в частности в Италии, Германии, Австрии, Польше, а конвейеры производят в Турции.

Проект строительства завода реализуется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р) и средства Львовского городского совета.

По словам Александра Егорова, директора ЛКП "Зеленый город", на протяжении всего строительства завода с августа 2021 года 15 месяцев заняли форс-мажорные обстоятельства: полномасштабная война и проблемы с банковской гарантией, задержавшие процесс.

"Здесь еще достаточный объем работы, но его очень быстро можно сделать при правильном построении процесса подрядчиком. Мы согласно дополнительному соглашению, выполнили все свои обязательства: продлили через Кабмин льготную пошлину на ввоз оборудования, потому что оно закончилось, урегулировали все процессы и обязательства Поэтому сейчас ожидаем немного ускоренного темпа от подрядчика и избежать в будущем этих задержек, которые у него сейчас возникают", – объяснил Егоров.

Польский подрядчик продолжит работы на мусороперерабатывающем заводе во Львове, однако сроки завершения строительства задержат минимум на 4 месяца.