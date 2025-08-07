Мусороперерабатывающий завод во Львове не строится: депутаты обратились к премьеру Польши

Депутаты Львовского городского совета обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой посодействовать завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

Депутаты заявили, что польская компания Control Process SA , выигравшая в 2021 году международный тендер на строительство по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов, не выполняет условия контракта и срывает график строительства.

Львовяне платят, а завод не строится

Завод, строящийся польской компанией, финансируется за счет кредита, взятого городом. Компания уже получила 29 млн евро, поэтому для Львова критически важно, чтобы все работы были выполнены качественно и вовремя.

Отмечается, что город уже неоднократно шел навстречу подрядчику, продлевая сроки завершения строительства. Согласно контракту, польская компания должна завершить все работы и ввести мусороперерабатывающий завод в эксплуатацию до 4 октября 2025 года.

Депутаты подчеркнули, что хотя подрядчик иностранный, проект финансируется за счет кредита города и средств львовян, поэтому своевременное и качественное выполнение работ является критически важным.

Наибольший подрядный контракт

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркивает, что речь идет не только о деловых отношениях между и подрядчиком, но и об имидже Польши в целом.

"Это самый большой подрядный контракт польской компании в Украине — более 40 миллионов евро, частично профинансированный кредитом ЕБРР. К этому проекту приковано внимание международного сообщества, и он имеет важное значение для общины города", — говорится в обращении.

Депутаты призывают польского премьера повлиять на подрядчика. Они также отмечают, что дальнейшее развитие украинско-польских экономических отношений в значительной степени зависит от успешного опыта сотрудничества с польскими компаниями.

Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. По контракту подрядная компания Control Process должна завершить общие строительные работы до 30 июня, завершить монтаж оборудования до 30 августа и завершить пуско-наладочные работы до 1 ноября. Все эти сроки просрочены.

12 сентября 2024 Львовский городской совет предоставил разрешение ЛКП "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка объемом 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тыс. тонн отходов в год при двухсменной работе. По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.