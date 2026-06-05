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Украина и Россия объявили локальное перемирие возле Запорожской АЭС

ЗАЭС
ЗАЭС находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Фото: facebook.com/zapnpp/

Вблизи Запорожской атомной электростанции вступило в силу временное локальное прекращение огня, которое позволит провести критически важный ремонт линии электропередач.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Отмечается, что в рамках достигнутых договоренностей под контролем экспертов МАГАТЭ технические специалисты с обеих сторон в ближайшие дни начнут ремонт 750-киловольтной линии "Днепровская", поврежденной в результате боевых действий.

Перед этим планируется проведение масштабного разминирования территории, где будут проходить работы.

В МАГАТЭ напомнили, что уже шестая временная приостановка огня, согласованная с Украиной и РФ с конца прошлого года для содействия обеспечению внешнего электроснабжения и обеспечения ядерной безопасности.

Линия 750 кВ не функционирует уже более двух месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.

В последние недели станция также неоднократно теряла доступ и к этой линии, из-за чего вынуждена была переходить на аварийные дизель-генераторы как крайнее мероприятие.

Напомним, в ночь на 3 июня Запорожская атомная электростанция полностью потеряла внешнее электропитание из-за отключения последней доступной линии электропередачи. Это уже 17 блекаут на ЗАЭС с начала российской оккупации и пятый с начала 2026 года.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

  • физическая цельность;
  • исправность оборудования;
  • отсутствие давления на персонал;
  • надежное электроснабжение;
  • непрерывная логистика;
  • радиационный контроль;
  • функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Автор:
Светлана Манько