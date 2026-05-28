Львов просит Туска разобраться с польской компанией, не построившей мусороперерабатывающий завод

Львовский городской совет обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску из-за ситуации вокруг строительства мусороперерабатывающего завода во Львове, который не достроил польский подрядчик.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Мы не хотели выносить эту историю в публичную плоскость. Потому что этот проект должен быть еще одним примером успешной работы польского бизнеса в Украине - одним из сотен проектов, где компании выполняют взятые на себя обязательства и получают за это оплату", - подчеркнул городской голова.

Он отметил, что община Львова уже оплатила более 30 миллионов евро за выполненные работы, но сам проект до сих пор не завершен. Садовый акцентировал, что это не частная инвестиция, а средства общины города.

"Нам известно о попытках отдельных польских чиновников рассылать письма в польские города-партнеры Львова и вовлекать их в лоббирование интересов польского подрядчика. Также нам известно о попытках давления на украинское правительство с призывами убедить Львов продолжить сотрудничество с компанией, которая не выполнила условий контракта", - подчеркнул Садовый.

Он считает это абсолютно неприемлемым, потому что если компания не выполнила контрактные обязательства, то это не вопрос международной политики или межмуниципальной дружбы.

По словам Садового, после консультаций и согласования с Европейским банком реконструкции и развития контракт с компанией Control Process SA официально разорван.

"И сейчас для нас принципиально важно, чтобы этот хозяйственный спор не превратился в инструмент политического или дипломатического давления. Но так же никто не может требовать от Львова закрыть глаза на невыполненный контракт только потому, что речь идет о польской компании. Мы все хотим жить по европейским правилам. И они должны быть одинаковыми для всех", - подытожил Садовый.

Напомним, из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Ранее в правительстве Польши назвали расторжение контракта с польской фирмой "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения".

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. В ближайшее время будет объявлен новый тендер и завод достроит новый подрядчик .